Markaların ürünü Yozgat’tan

Ritim Tekstil Müdürü Turan Laçin, 5 yıldır Yozgat’ta hizmet veren Ritim Tekstil’in bir çok ünlü marka ile çalıştığını söyledi. Fabrikalarının özellikle dünyaca ünlü bir marka olan Zara çocuk grubunun kıyafetlerini ürettiğini vurgulayan Laçin, ‘’Zara çocuk grubunun parça boya işini yapıyoruz. Parça boya işinde dünyadaki en iyi fabrikayız. Zara dışında Pink, Nekst yapıyoruz. İç piyasada LC Waikiki, De Facto firmaları ile çalışıyoruz. 250 çalışanımız ile burada bu işi yapıyoruz. İstanbul’da da fabrikalar bulunuyor’’ dedi.

AMACIMIZ YOZGAT’TA DAHA DA BÜYÜMEK

Ritim Tekstil olarak amaçlarının Yozgat’ta bu işi geliştirip daha da büyümek olduğuna vurgu yapan Laçin, ‘’Bizim de beklentilerimiz var tabi. Bunun için şuanda firmamızda yaş ortalamamız çok yüksek. Daha genç arkadaşlarımızın bizim ile beraber olmasını sağlamak istiyoruz. Bunun içinde çalışmalarımız devam ediyor’’ diye konuştu.

BÜYÜK ÜLKELER İLE ÇALIŞIYORUZ

Ritim Tekstil olarak Zara çocuk grubu ile İspanya, Hollanda, İngiltere başta olmak üzere ve bir çok Avrupa ülkesi ile çalıştıklarının altını çizen Laçin, Yozgat’ta aylık kıyafet üretimlerinin 250-300 bin civarında olduğunu tüm fabrikaları ile birlikte ayda bu rakamın 1 milyonu bulduğunu belirtti.

SOSYAL HAKLARIMIZ ÇOK İYİ

Ritim Tekstil olarak Zara grubu ile çalışmalarından dolayı denetime tabi olduklarını anlatan Laçin, şöyle konuştu; ‘’Denetimli çalıştığımız için de sosyal haklarımız çok iyi. Personellerimizin maaşları aldıkları mesailer üzerinden ödeniyor. Buda emekli olduklarında onlara büyük bir katkısı olacaktır.’’



