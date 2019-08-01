Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102082
ALTIN
252.784
DOLAR
5.5463
STERLİN
6.7668
EURO
6.1711

Markaların ürünü Yozgat’tan

TÜRKİYE’de bir çok tanınmış ünlü markaların kıyafetleri Yozgat’ta dikiliyor. Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde 5 yıldır faaliyet gösteren Ritim Tekstil, bir çok ünlü markanın kıyafetlerini dikerek mağazalarına gönderiyor.

Markaların ürünü Yozgat’tan

TÜRKİYE’de bir çok tanınmış ünlü markaların kıyafetleri Yozgat’ta dikiliyor. Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde 5 yıldır faaliyet gösteren Ritim Tekstil, bir çok ünlü markanın kıyafetlerini dikerek mağazalarına gönderiyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
47 Okunma
Markaların ürünü Yozgat’tan

Ritim Tekstil Müdürü Turan Laçin, 5 yıldır Yozgat’ta hizmet veren Ritim Tekstil’in bir çok ünlü marka ile çalıştığını söyledi. Fabrikalarının özellikle dünyaca ünlü bir marka olan Zara çocuk grubunun kıyafetlerini ürettiğini vurgulayan Laçin, ‘’Zara çocuk grubunun parça boya işini yapıyoruz. Parça boya işinde dünyadaki en iyi fabrikayız. Zara dışında Pink, Nekst yapıyoruz. İç piyasada LC Waikiki, De Facto firmaları ile çalışıyoruz. 250 çalışanımız ile burada bu işi yapıyoruz. İstanbul’da da fabrikalar bulunuyor’’ dedi.
AMACIMIZ YOZGAT’TA DAHA DA BÜYÜMEK
Ritim Tekstil olarak amaçlarının Yozgat’ta bu işi geliştirip daha da büyümek olduğuna vurgu yapan Laçin, ‘’Bizim de beklentilerimiz var tabi. Bunun için şuanda firmamızda yaş ortalamamız çok yüksek. Daha genç arkadaşlarımızın bizim ile beraber olmasını sağlamak istiyoruz. Bunun içinde çalışmalarımız devam ediyor’’ diye konuştu.
BÜYÜK ÜLKELER İLE ÇALIŞIYORUZ
Ritim Tekstil olarak Zara çocuk grubu ile İspanya, Hollanda, İngiltere başta olmak üzere ve bir çok Avrupa ülkesi ile çalıştıklarının altını çizen Laçin, Yozgat’ta aylık kıyafet üretimlerinin 250-300 bin civarında olduğunu tüm fabrikaları ile birlikte ayda bu rakamın 1 milyonu bulduğunu belirtti. 
SOSYAL HAKLARIMIZ ÇOK İYİ
Ritim Tekstil olarak Zara grubu ile çalışmalarından dolayı denetime tabi olduklarını anlatan Laçin, şöyle konuştu; ‘’Denetimli çalıştığımız için de sosyal haklarımız çok iyi.  Personellerimizin maaşları aldıkları mesailer üzerinden ödeniyor. Buda emekli olduklarında onlara büyük bir katkısı olacaktır.’’

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kale Grubu 62 yaşında
Kale Grubu 62 yaşında
Yatırımlar hız kazanacak
Yatırımlar hız kazanacak
Mali Tatile tepki
Mali Tatile tepki
Talaşlı imalat merkezi olacak
Talaşlı imalat merkezi olacak
Yatırımcılar gelmeye başladı
Yatırımcılar gelmeye başladı
Ankastre imalatı başladı
Ankastre imalatı başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim