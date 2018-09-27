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Maliyeden yapılandırma uyarısı

YOZGAT Defterdarlığından yapılan yazılı açıklamada 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların peşin ödeme ile birinci taksit ödemeleri için son günün 1 Ekim 2018 olduğunu duyurdu.  

Maliyeden yapılandırma uyarısı

YOZGAT Defterdarlığından yapılan yazılı açıklamada 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların peşin ödeme ile birinci taksit ödemeleri için son günün 1 Ekim 2018 olduğunu duyurdu.  

27 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Maliyeden yapılandırma uyarısı

Defterdarlık tarafından yapılan açıklamada, kanun kapsamında yapılandırılan borçların tamamının 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, kat sayı uygulanmayacağı bildirildi. Açıklamada “Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında ve idari para cezalarının aslından da yüzde 25 oranında indirim yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı. Peşin ödemelerin yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmadığından taksitli ödemeye göre daha avantajlı olduğuna vurgu yapılırken, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için, ilk iki taksitin süresinde ödenmesinin şart olduğu hatırlatıldı. Kanundan faydalanacak vatandaşlar için şu bilgiler verildi: “Bu nedenle, özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 7143 sayılı Kanundan yararlanmaya devam edebilmek için, yapılandırılmış borcunuzun tamamını peşin olarak ya da 1. taksitini 1 Ekim Pazartesi günü akşamına kadar yapmayı unutmayın. Ödemelerinizi; İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS ve Android), anlaşmalı banka şubelerinden,  PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden, www.gib.gov.tr adresinde yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile yapabilirsiniz. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya “www.gib.gov.tr” adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için ödeme işlemlerinizi son günlere bırakmamanızı önemle hatırlatırız.”

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