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Mali Tatile tepki

YOZGAT Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, Mali Tatil uygulamasını eleştirdi.

Mali Tatile tepki

YOZGAT Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, Mali Tatil uygulamasını eleştirdi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Mali Tatile tepki

Bulut, yürürlükte olan ancak hiçbir meslek mensubunun gerçek anlamda tatil yapamadığı, bırakın tatil yapmayı bürosundan bile ayrılamadığı, sadece adı ‘Mali Tatil’ olan garip uygulamanın biran önce amacına uygun olarak yeniden revize edilmesi gerektiğini söyledi. Bulut, ‘Her yıl aynı  sıkıntıyı yaşıyoruz ve her yıl aynı tepkiyi gösteriyoruz. Muhasebe camiasının yaz aylarında bir nebze olsun dinlenmesine, kendisine, ailesine ve sevdiklerine zaman ayırmasına imkân sağlamak amacıyla ihdas edilen Mali Tatil ilk çıktığı haliyle bile yetersiz. Büyük eksiklikler içerirken, günümüze kadar yapılan birçok değişiklik ve güncelleme ile bugün tamamen amacından sapmış, uzaklaşmıştır. Üst Birliğimiz TÜRMOB, odalarımız ve meslek camiası olarak, yasanın çıktığı ilk günden itibaren eksikliklerinin giderilmesi,  uygulanabilir ve gerçek amacına hizmet edebilir hale getirilebilmesi için eleştiri, görüş ve önerilerimizi ilgili makamlara ilettik. İletmeye de devam ediyoruz’ dedi. 

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