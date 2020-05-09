Lokanta ve Kahvehaneler ne zaman açılacak?

TARIM ve Orman Bakanlığının 30 Büyükşehir ve Zonguldak dışında kalan aralarında Yozgat’ın da bulunduğu illerde lokanta ve kafelerin sosyal mesafe kuralına uyarak açılmasını tavsiye ettiği belirtildi. Yeniçağ gazetesinde yer alan haberde, normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs’ta AVM ve mağazaların açılması planlanırken, restoran ve kafeler için de yeşil ışık yakıldığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında normalleşme adımları konusunda kurulan komisyona, bakanlıklar kendi görev alanları ile ilgili talepleri iletmeye başladığı bildirildi. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığının, 30 Büyükşehir ve Zonguldak dışında kalan Yozgat’ın da yer aldığı 50 ilde lokanta ve kafelerin açılmasını tavsiye ettiğinin altı çizildi. Bakanlığın talebinin Bilim Kurulunda değerlendirildikten sonra karara bağlanması bekleniyor. Restoran ve kafelerin açılması sosyal mesafe kurallarına bağlanması beklenirken, paket servisi dışında satış yapamayan işletmelerin de rahat bir nefes alması sağlanacak. Bakanlık ayrıca, hayvan satış pazarlarının açılması için de valiliklere yazı yazdı.

ÜRETİM SEKTÖRÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ihracat kanallarının adım adım normale dönmesi ve alışveriş merkezlerinin açılmasıyla üretim sektörünün hızlıca toparlanmasını beklediklerini bildirdi. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferans yöntemiyle katıldığı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınının hayatın her alanını etkilediğine işaret etti. Türkiye'nin, birçok ülkeye göre daha geç etkilendiği Kovid-19 salgınını erken kontrol altına aldığına dikkati çeken Oktay, "Bu süreçte sağlıktan eğitime, güvenlikten ulaştırmaya ve sanayiden ekonomiye kadar her alanda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde somut ve dinamik politikaları birer birer uygulamaya geçirdik. Altını çizerek ifade etmek isterim ki ülkemizin salgından en az hasarla çıkmasını sağlayacak tedbir ve normalleşme adımlarını en etkin şekilde planlamaya ve yürütmeye özen göstermekteyiz" dedi.

Oktay, tüm iş insanları ve üreticilerle bu sürecin sunduğu fırsatlara odaklanılmasını gerektiğine işaret ederek, "İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde hem risklere hazırlıklı olmak hem de fırsatları değerlendirmek için tüm TİSK ailesine önemli görevler düşüyor. Çin'in üretim ve tedarik sisteminde yaşanan aksaklıklar küresel şirketleri, üretim merkezlerini çeşitlendirmeye yönlendirmiş durumda. Sahip olduğumuz kapasite göz önünde bulundurulduğunda alternatif üretim üssü olarak değerlendirilebilecek ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Güçlü, dinamik ve rekabetçi özel sektörümüz, yetişmiş insan kaynağı altyapımız ve iç pazar kapasitemiz sayesinde bu süreçten olumlu kazanımlarla çıkabiliriz. Yeni piyasalara açılarak ülkemizi birçok sektörde merkez ülke konumuna getirebilirsiniz. Stratejik öngörü ile salgın sonrası için kendinizi hazırlamalı, üyelerinize rekabet avantajı sağlayacak adımları bugünden atmalısınız" diye konuştu.

Yeni şartlara uyumlu ve katma değerli üretim konusunda TİSK'in, üyelerinin üretim çeşitliliği ve kabiliyetleri ile yarının tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmesi gerektiğini söyleyen Oktay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Diğer taraftan salgın yerli ve milli üretimin, kendi kendine yetebilmenin hayati önem taşıdığını net şekilde gösterdi. Dışa bağımlılık azaldıkça, küresel ekonominin girdiği türbülansın ülkemize etkisi azalacaktır. Tasarımdan üretime tüm aşamalarda yerlileşmeye yönelerek yeni yöntemler, farklı ürün gamları ve yenilikçi iş modelleri geliştirmeniz sizlerden diğer bir beklentimizdir. Salgın şartlarını ve sonrasında oluşacak 'yeni normal'i göz önünde bulundurarak Ar-Ge, inovasyon ve insan kaynağı yatırımlarınızı bu yönde yapmalısınız."

Bir taraftan salgınla mücadele ederken tüm paydaşlarıyla birlikte ekonominin çarklarını döndürmenin kolay olmayacağına işaret eden Oktay, "Ancak bizler bugünleri geride bırakacağımıza inancımızla bir yandan salgın gerçeğiyle mücadele edecek bir yandan da geleceğimizi en güçlü şekilde inşa etmenin gayreti içinde olacağız. Bu süreçten de güçlenerek çıkacak, üretim gücümüzü koruyacak ve önümüzdeki dönemde sahip olduğumuz potansiyeli en iyi şekilde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

NORMALLEŞME PLANI

Oktay, tüm bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare içinde hazırladıkları normalleşme planının temel hedefinin, vatandaşların günlük hayatlarını ve ekonomi mekanizmalarını salgın şartlarındaki en iyi seviyeye yükseltmek olduğunu dile getirerek, "Bu kapsamda üretime başlayan otomotiv fabrikaları ve bazı tekstil firmalarının yanında, 11 Mayıs'ta tüm ana fabrikalar yeniden faaliyete başlamış olacak. İhracat kanallarının adım adım normale dönmesi ve alışveriş merkezlerinin açılmasıyla üretim sektörünün hızlıca toparlanmasını bekliyoruz. Salgın sona erdiğinde krizi fırsata çevirerek emin adımlarla yürüyüşünü sürdüren bir Türkiye olacak. Bizler de emeğin, alın terinin ve bereketin kıymetini bilerek TİSK'in yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.