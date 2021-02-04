KURS PLANLAMASI YAPILDI

TÜRKİYE İş Kurumu (İş-Kur) tarafından Yozgat’ta Halk Eğitim Merkezleri ile ortaklaşa açılması planlanan meslek edindirme kurslarıyla ilgili alan taraması tamamlandı. Yozgat merkez ve ilçelerinde toplamda açılması uygun bulunan 25 ayrı kursta 500 kursiyerin eğitime alınacağı bildirildi. İş-Kur Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, mesleki eğitim kurslarında, mesleği olmayan vatandaşlara meslek eğitimi verilirken, mesleği olanların da niteliklerini geliştirmelerine yardımcı olunduğunu bildirdi. Yıldız, alan taraması yapılarak, talep edilen kursların ve kursiyer sayılarının da belirlendiğini bildirdi. Yıldız, bu yıl açılması planlanan kurslardan en fazla talebin dokuma konfeksiyon makineci kursuna geldiğini, bu kursa katılmak üzere 150 kursiyerin başvurduğunu anlattı. Yıldız, Koruyucu Kıyafet Dikişçisi kurslarına 100’er kişinin başvurduğunu, Düz Dikiş Makineci, Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı, Arıcılık kurslarını da 75’er kişinin talep ettiğini bildirdi. Yıldız, bu kurslarla birlikte talep edilen kursların da merkez ve ilçelerde açılacağının altını çizdi.

HİBE PROJE

İş-Kur Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, 2020 yılında engelli hibe miktarının maksimum 65 bin lira olduğunu, eski hükümlüler için bu miktarın brüt asgari ücretin 15 katı olan 44 bin 145 lira olduğunu hatırlattı. Yıldız, ‘’2021 yılı için belirlenen brüt asgari ücret 3 bin 577,50 liradır. Eski Hükümlüler için hibe miktarı 53 bin 662,50 lira olarak belirlenmiştir. 2014-2020 yılları arasında 109 engelli, 14 eski hükümlü olmak üzere toplamda 123 proje Genel Müdürlüğümüzce uygun bulunmuş olup 3 milyon 713 bin 434,92 lira ödeme yapılmıştır. 2020 yılında 45’i engelli 9’u eski hükümlü olmak üzere 54 vatandaşımız hibe projelerine başvurmuş olup Genel Müdürlüğümüzce onaylanan 10 engelli 3 eski hükümlüye projeleri kapsamında 443 bin 301,05 lira ödeme yapılmıştır’’ diye konuştu. İl Müdürü Yıldız, 2021 yılı birinci çağrı döneminde başvurusu alınan engelli ve eski hükümlülerin hibe projelerinin kurul onayına sunulduğunu da sözlerine ekledi.