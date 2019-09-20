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Köyü güzelleştirecekler

YOZGAT’ın merkez köylerinden Çalatlı’da kurulan dernek, köyün gelişip güzelleşmesine, kalkınmasına daha da önemlisi elbirliğiyle yapılacak işlerde birlikteliğe önayak olacak.

Köyü güzelleştirecekler

YOZGAT’ın merkez köylerinden Çalatlı’da kurulan dernek, köyün gelişip güzelleşmesine, kalkınmasına daha da önemlisi elbirliğiyle yapılacak işlerde birlikteliğe önayak olacak.

20 Eylül 2019 Cuma 00:00
Köyü güzelleştirecekler

Yozgat’ta yapılan hizmetlerle, ulaşım imkanının daha rahat olması gibi özelliklerle dikkat çeken Çalatlı Köylüleri, aynı çatı altında buluşarak, sivil toplumu kanalize edip, daha etkin hizmetler yapacak. Yozgat’ın, il merkezine en yakın köylerden olan Çalatlı, Ankara-Sivas karayolu güzergahında bulunuyor. Çalatlı Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği kurucu Başkanı Hamdi Batur, Ali Azmaz, Nevzat Coşkun, Mehmet Doğandemir, Orhan Çay, Abdullah Andaç, Erdoğan Dolgunyürek ‘ten oluşan kurucu yönetim kurulu üyeleri, Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’yu ziyaret etti. Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Yurtlu, teşekkür ederek, dernek faaliyetlerinde başarıları temennisinde bulundu. Dernek kuruluş evrakı ile defterleri teslim alan başkan Hamdi Batur, ‘’Sivil toplumun önemini ve yerini biliyoruz, köyümüze hizmet noktasında elimizden geleni yapmak üzere, kurduğumuz dernekle birlikte iş yapma olgusuyla faaliyet yürüteceğiz” diyerek, köyün gelişmesi, güzelleşmesi ve kalkınması için sivil toplum ve kamu işbirliğiyle çalışacaklarını söyledi. Kurucu üye ve aynı zamanda köy muhtarı Ali Azmaz ise, dernekleşmenin önemine değinerek, gerek dernek gerekse köy muhtarlığı olarak birlikte çalışma yaparak, kamu- sivil toplum işbirliği çerçevesinde köyün gelişmesi, güzelleşmesi ve kalkınması için emek sarf edeceklerini vurguladı.

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