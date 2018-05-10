KOSGEB bilgilendirdi

KOSGEB ve ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi işbirliğiyle bilgilendirme toplantısı yapıldı. ORAN Kalkınma Ajansı toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, katılımcılara KOBİGEL destek programı hakkında bilgiler verdi. İl Müdürü Mustafa Işık, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin artırılması maksadıyla birçok destek verildiğini, Kobigel desteğinin de bunların başında geldiğini anlattı. Mustafa Işık, katılımcılardan gelen soruları da cevaplandırırken, Yozgat’taki küçük ve orta ölçekli işletmelerin KOBİGEL desteğinden faydalanmaları için KOSGEB’e başvurmaları çağrısını yaptı.

