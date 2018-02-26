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KOP’TAN MALi DESTEK

KONYA Ovası Projesi görev sahasına 1.5 yıl önce dahil edilen Yozgat’ta bu süre içerisinde 72 projeye yaklaşık 27 milyon liralık mali destek aldığı vurgulandı.

KOP’TAN MALi DESTEK

KONYA Ovası Projesi görev sahasına 1.5 yıl önce dahil edilen Yozgat’ta bu süre içerisinde 72 projeye yaklaşık 27 milyon liralık mali destek aldığı vurgulandı.

26 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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KOP’TAN MALi DESTEK

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Yozgat’ın önemli geçim kaynaklarının başında tarım ve hayvancılık sektörünün geldiğine dikkat çekti. Bostancı, KOP TEYAP kapsamında sektör paydaşlarının eğitim ve yayım faaliyetleri başta olmak üzere, ‘Hayvancılık altyapısı, Kırsal Kalkınma Projeleri ve KOP KÖSİP’ kapsamında destek sağlandığını belirtti.
Bostancı, desteklerin içerik, sayı ve bütçe olarak daha da artırılarak sürdürüleceğini kaydetti.
Bostancı, bölge ekonomisini canlandırabilmek için tarım ve hayvancılıkta yeni açılımlara ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, bu noktada Bozok Üniversitesi başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından önemli çalışmaların yürütülmekte olduğunun altını çizdi.
Bostancı, ‘Bu çalışmalar kapsamında bölgeye adapte edilebilecek yeni ürün ve yöntemlerin tespiti, yayımına yönelik faaliyetlerin yanı sıra, geleneksel olarak bölgede üretimi gerçekleştirilen ürünlerin kalitesinin, veriminin artırılması ile birlikte bunların markalaşması, pazar değerlerinin artırılmasına yönelik çabalar ayrı bir önem taşımaktadır’ dedi. 
Bostancı, Yozgat’ta gerçekleştirilen kaz çalıştayının henüz geleneksel bir üretim şekli ile devam eden Türkiye’de kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti. Bostancı, ‘Bu çalıştayda ele alınan konularda uzmanlarımızın önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz. Elde edilecek çıktıların ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılarak alt yapısı güçlü katma değeri ve rekabet gücü yüksek bir kaz yetiştiriciliği sektörü oluşturulmaya çalışılması ortak dileğimiz ve beklentimizdir’ diye konuştu.
 

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