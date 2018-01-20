Konut satışları geriledi

Geçen yıl aynı dönemde gerçekleşen konut satışlarıyla yapılan mukayesede yüzde 19,26 azaldığı kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları 2017 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında azaldı, 132 bin 972 konut satışı oldu. Yurt genelindeki bu gerilemeden Yozgat’ta payına düşeni aldı. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 932 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 868 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 8 bin 305 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 11 konut ile Hakkari ve Ardahan, 52 konut ile Bayburt oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalarak 66 bin 661 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 50,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 11 bin 512 konut satışı ve yüzde 17,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 5 bin 119 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 885 konut satışı ile İzmir izledi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalış göstererek 66 bin 311 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 11 bin 420 konut satışı ve yüzde 17,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 49,8 oldu. Ankara 7 bin 749 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 420 konut satışı ile İzmir izledi. Yozgat' ta 2017 Aralık ayında 436 konut satıldı. Yozgat’ta 2016 yılının Aralık ayında 540 konut satışı gerçekleşti. Yozgat’ta bir önceki yılın aynı dönemine göre geçen yıl konut satışları yüzde 19,26 oranında azaldı. Kasım 2016 ayında Yozgat’ta 447 konut satışı olurken, geçen yıl aynı ayda 436 konut satışı gerçekleşerek, 2,46 oranında bir düşüş görüldü. Yozgat'taki toplam konut satışları içindeki ikinci el 223 konut satışıyla tüm satışlar içerisindeki payı yüzde 51,15 olurken, 213 konut satışı ile ilk satışlardaki payı yüzde 48,85 oldu.