Konteynırlar Yozgat’tan

Yozgat'ta, tarihi alanların estetiğine uygun olarak çöp kutuları üretimi yapan firma, şişe şeklindeki pet şişe toplama kafesleri, basketbol potasını andıran çöp toplama kutuları ile dikkat çekti. Fidan Kazan işletmesi Müdürü Musa Durak, 1993 yılından bu tarafa her türlü kazan imalatı başta olmak üzere çöp konteynırı üretimi yaptıklarını söyledi. Çöp konteynırlarının yanında gelen talepler üzerine, Selçuklu ve Osmanlı motiflerinin yer aldığı estetik çöp kafesleri yapan firma, son dönemlerde yerel yönetim birimlerinden gelen konteynır ve park malzemeleri taleplerini karşılayabilmek için çalışıyor. Tarihi mekanlar, müzeler, kaleler, tarihi konaklar, modern çarşılar, siteler önünde hem estetik hem de mekana uygun bir görüntü oluşturan çöp tankları ve modelleriyle hizmet veren işletme hem çevrenin korunmasına katkı sağlıyor hem de estetiği ön plana çıkartıyor.