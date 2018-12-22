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Konkordato sayısı

YOZGAT SMMM Odası Başkanı Ahmet Bulut, konkordatonun, batık şirketlerin alacaklılara borcunun ödenmesi için var olan bir sistem olduğunu belirterek, piyasa şartlarının iyi olmaması, borçlunun işlerinin bozulması, tahminlerinde yanılmış olması gibi sebeplerle, bir borçlunun mali durumu kötüleyebileceğini söyledi.

Konkordato sayısı

YOZGAT SMMM Odası Başkanı Ahmet Bulut, konkordatonun, batık şirketlerin alacaklılara borcunun ödenmesi için var olan bir sistem olduğunu belirterek, piyasa şartlarının iyi olmaması, borçlunun işlerinin bozulması, tahminlerinde yanılmış olması gibi sebeplerle, bir borçlunun mali durumu kötüleyebileceğini söyledi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Konkordato sayısı

Bulut, konkordato ilan eden şirket sayısının Anonim şirketlerde 294'e, Limited şirketlerde 552'ye, toplam 846'ya ulaştığını, bunun 282'si İstanbul, 115'i Ankara, 65'i İzmir, 46'sı Kocaeli, 28'i Mersin, 25'i Bursa, 13'ü Hatay, 14'ü Kayseri, diğer iller de 260 civarında olduğunu anlattı.

Bulut, 2017'de açılan şirketin 110 bin 575, kapanan şirketin ise 30 bin 648 olduğunu, bu yıl ise açılan ticari firma sayısının 112 bin 300, kapanan ticari firma sayısının 30 bin 700 olarak gerçekleştiğini aktardı.
Bulut, ‘’2018 Yılı son duruma göre ise kurulan ve kapana şirket sayıları ise Anonim şirket 6 bin 966 kolektif şirket 4, komandit 3, Limited 39 bin 285, kooperatif 579 kurulmuştur. Kapanan şirketlerde anonim şirket 979, kolektif 22, komandit 1, Limited 4 bin 415, Kooperatif 489 olarak gözükmektedir’’ dedi.
 

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