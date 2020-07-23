Kiraz ihracatı

KADIŞEHRİ ilçesinin Kabalı köyünde tesis edilen meyve bahçesinde yetişen kirazın da ihraç edildiği belirtilirken, 2020 yılında 190 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandıran kiraz ihracatçıları, sezon sonuna kadar 200 milyon doları aşmayı hedeflediği kaydedildi.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; Türkiye 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne 70 bin ton karşılığı 190 milyon dolarlık kiraz ihraç etti. Geçen yılın aynı dönemindeki ihracatımız ise 70 bin ton karşılığı 166 milyon dolardı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türk kirazının ihracatının miktar bazında geçen yılki seviyesini korurken, değer bazında yüzde 15 daha katma değerli ihraç edildiğini dile getirdi. Uçak, kiraz ihracatında 2019 yılında 182,6 milyon dolarlık tutarla Türkiye tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını, 2020 yılının geride kalan diliminde bu rekoru kırdıklarını, sezon sonunda 200 milyon doları aşarak bu rekoru daha da geliştireceklerini kaydetti.

Türkiye, 1 Ocak – 13 Temmuz 2020 döneminde en çok kirazı 79 milyon dolarlık tutarla Almanya’ya yaparken, Rusya, 42 milyon dolarlık Türk kirazı tercihi ile listenin ikinci sırasında yer aldı. Avusturya ise; Türkiye’den 13 milyon dolarlık kiraz ithal etti. Bu ülkeleri Norveç, Hollanda, İtalya, Hong Kong, İsviçre, Çin, Danimarka ve İngiltere izledi.