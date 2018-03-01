KAPAK OLDUK

Ülke ekonomisiyle ilgili önemli analiz ve bilgilerin yer aldığı seçkin ekonomi dergisi, Ekonomist, yeni sayısında Yozgat’ın ekonomisi, teşvik ve yatırım avantajları ile ticari avantajlarını okuyucusuna sundu. Dergide geniş yer alan Yozgat’ın gıda, konfeksiyon, metal işleme, tuğla ve hazır beton sektörlerinde markalaşan değerlerinin yanı sıra hızla gelişen ulaşım ağları ve yeni kurulan organize sanayi bölgesinin sunacağı fırsatlar anlatıldı. Ekonomist dergisi Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın sık sık vurguladığı termal, kongre ve turizm şehri olma yolundaki mevcut pozisyonu ve avantajlarının yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerine de yer verdi. Ekonomist dergisi Sarıkaya’da bulunan tarihi Roma Hamamı’nın yanı sıra, Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden bir tanesi olan Yozgat’ın tarımsal üretimdeki konumunun yanı sıra tüm Türkiye’ye örnek teşkil eden Kabalı Projesi’ni de okuyucularının dikkatine sundu. Ekonomist dergisinde Yozgat’ın başarılı müteşebbis kadınları, sıfırdan iş kuran girişimciler ve Yozgat’ta üretim yapan sanayici ve iş adamlarına da geniş yer verildi.

