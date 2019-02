KALKINMANIN FiTiLi YAKILDI

Oktay, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlayan Türkiye'nin kalkınma baktığımızda iyi hatırlayın sadece iki sayılı rakamlarla yola çıktı. 80'lere gidersek tek rakamlı sayılardı. Sadece 1 milyar 2 milyar dolarla yola çıktık. Bugün ki iddiamız çok farklı. Türkiye olarak bambaşka iddiaların peşindeyiz. 2002 yılında koyduğumuz hedefleri düşünün. 2023 hedeflerini düşünün. 500 milyar hedeflerini düşünün. Biz o hedeflerimizden zerre geri adım atmadık’’ dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcımız Fuat Oktay tarafından, yerelin ekonomik gelişimi adına başlatılan kalkınma hamlesi, Yozgat-Çorum Tedarik Zinciri Toplantısı, Çorum'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ile birlikte Yozgat Valisi Kadir Çakır, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgat ve Çorum'dan iş dünyasının aktörlerinin katıldığı toplantı verimli geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin kalkınma hamlesinin bir parçası olan toplantının Cumhurbaşkanının önderliğinde başlayan Türkiye'nin kalkınma hamlesinin bir parçası olduğunu kaydetti. İki sayılı rakamlarla yola çıkıldığını hatırlatan Oktay, ‘’1980'lere gidersek tek rakamlı sayılardı. Sadece 1 milyar 2 milyar dolarla yola çıktık. Bugün ki iddiamız çok farklı. Türkiye'ye olarak bambaşka iddiaların peşindeyiz. 2002 yılında koyduğumuz hedefleri düşünün. 2023 hedeflerini düşünün. 500 milyar hedeflerini düşünün. Biz o hedeflerimizden zerre geri adım atmadık. Cumhurbaşkanımızda hedeflerinden zerre geri adım atan bir lider değildir’’ dedi.

Oktay, her bir ilin kalkınma hamlesine, Şırnak, Hakkari, Samsun, Sinop dahil her bir ilçenin buna dahil olmak zorunda olduğunun altını çizdi, ‘’Bizim dünyada koymuş olduğumuz hedeflerimize yürüyor olma şansımız istediğimiz hızla yürüyor olma şansımız olmaz. Çorum ne kadar çalışıyorsa Yozgat'ta çalışmak zorunda. Kayseri ne kadar çalışıyorsa Amasya o kadar çalışmak zorunda. İhracata bir o kadar katkı vermek zorunda. Vergi boyutunda, gelirler boyutunda katkı vermek zorunda. Hepimizin bu işi omuzlamamız gerekiyor. İlden bölgesel kalkınmaya, bölgesel kalkınmadan Türkiye kalkınma hamlesi oradan da birlikte sınırların ötesinde iş yapmak. Biz bunu yapıyoruz zaten. Yaptığımız işi 2'ye 3'e katlamak zorundayız. Çorum bunu yapıyor. Ancak arzu ettiğimiz durumda değiliz. Altın haricinde baktığımızda 350 milyon dolar ihracat konuşuyoruz Çorum için. Çorum'un alt yapısına bakın Çorum'daki girişimci ruha bakın. Potansiyele bakın. Bu rakamları artık bizim konuşmamamız lazım. Baktığınız zaman 10 bin dolan civarında gidiyoruz. Dün için söylediğimiz şeyler bugün bizim içinde geçerli. Bu salondakiler dahil kimse oyunda oynaşta değil. Gece gündüz çırpınıyoruz. Bu çırpınmayı hep birlikte ileri götürmek zorundayız. Kişi başı geliri 10 bin dolardan ilk etapta 20-25 bin dolar seviyesine çıkardığımız güne kadar uyku yoktur haram olur. İş adamlarımız için söylüyoruz. Siz ne kadar kazanırsanız biz o kadar mutlu oluruz. Sizin kazancınızı biz Türkiye'nin kazancı olarak görüyoruz. Türkiye'deki her bir şehrimiz gözünü kırpmadan ülkesini feda etmek için ortaya çıkıyor. Bugünün dünyaya baktığımızda ülkelerin güvenliği ne kadar önemli ise ekonomik kalkınma o kadar önemli. Baktığımızda değer üreten şehirler görüyoruz. Bambaşka bir şehircilik anlayışı görüyoruz. Şehrin planlarını programlarını çok daha böyle dünya şehirleriyle yarışabilmek için, sosyal, kültürel anlamda gelişmek için ekonomik kalkınmayı sağlamamız gerekiyor. Sadece kendi iş adamalarıyla görürsen kendi kazancınızı değil şehrinizin ve bölgenizin kalkınmasına katkı veriyor olacaksınız. Bu çerçevede de üzerimize ne düşüyorsa şahsıma ne düşüyorsa sonuna kadar kapımız açık" diye konuştu.

Yozgat Valisi Kadir Çakır ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de yaptıkları konuşmada her iki ilin birlikte yeni adımlar atacak olmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yozgat ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik de, Yozgat’ın Çorum’un Anadolu kentlerinin durumlarının aynı olduğunu, var olan potansiyellerinin harekete geçirilerek, üretime, ekonomiye katkı sağlanması amacıyla hazırlanan projenin uygulama safhasına geçildiğinde kazanan ülke olacağını, dolayısıyla herkesin kazanacağını kaydetti. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıya katılan iş insanları ile ayrı ayrı görüştü.