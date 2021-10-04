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KALKINMA YERELDEN BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’ta devam eden ‘Yerelden Kalkınma’ modeli projelerini yerinde incelemek üzere geldiği memleketi Çekerek ilçesindeki çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı, Lavanta Adası'nda hasada katıldı.

04 Ekim 2021 Pazartesi 00:49
KALKINMA YERELDEN BAŞLADI

Oktay, bölgenin normalde gelişme ve kalkınmaya yönelik faktörlerinin fazla olmadığına inanıldığını, ancak kendilerinin ‘Gerçekten bir arzu varsa, kalkınma ve gelişme için bir istek varsa çözüm de vardır’ yaklaşımıyla hareket ettiklerini söyledi. Oktay, ‘’Kamu olarak, devlet olarak, hükümet olarak, elimizden gelen her şeyi yaparız, sizinle birlikte oluruz, projeleri birlikte geliştiririz ama yerelden kalkınmayı sağlıyor olabilmek için sizin yerelden elinizi taşın altına koymanız gerekir’’ dediklerini, projenin bu çerçevede hayata geçirdiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Süreyya Bey Barajı'nın suyunun çekildiğini, Türkiye'de ve dünyada yaşanan kuraklığın geçici olmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Vatandaşların da içinde olduğu bir kalkınmayı tetiklemesi amacıyla 200 dönümlük alana 250 bine yakın lavanta ektiklerini belirten Oktay, ‘’Bazıları 2 yıllık, bazıları bir yıllık. Bugün de görüyorsunuz, hasadımızı da yapmış olduk. Tabii bunun devamı gelecek. Lavantadan bal ormanları ile bal üretimi ciddi miktarda artırıldı, ihracatının düşünülebileceği bir altyapıyı oluşturmak istiyoruz. Endüstride kullanılan yan ürünlerinin de değerlendirilmesini öngördük’’ dedi.
YERELDEN KALKINMA
Yerelden kalkınma adımlarının karşılığını görmeye başladıklarını bildiren Oktay, bölgenin Lavanta Adası ile bir kimlik kazanmaya başladığını kaydetti. Oktay, ‘’Çevre köylerdeki vatandaşlarımız da kadınlarımız da özellikle bu işin içine girerlerse hem bölgeye kazanç olur hem barajın etrafı da çok daha etkili, verimli hale gelmiş olur ve barajın kendisi de sahiplenilmiş olur. Bölgeye farklı ürünler de ekildi. Eğer bunu daha genişletebilirsek ülkedeki diğer barajlarımızla birlikte düşündüğümüzde çok farklı bir alanda uygulamaya geçirebiliriz’’ ifadesini kullandı. Lavanta Adası'nın bulunduğu bölgenin birkaç yıla kadar cazibe merkezi olacağını vurgulayan Oktay, diğer ilçelerdeki turistik yerlerle birlikte bölgenin Orta Anadolu'da bir turizm merkezine dönüşebileceğini söyledi. Oktay, ‘’Yani yerelden kalkınma ile arzu ettiğimiz şey buydu. Bu pilot çalışma, bunu gerçekleştirdiğimizde diğer bütün bölgelerimize de örnek olsun diyoruz. Zaten bölgelerimizde birlikte yavaştan çalışmaya başladık bu çerçevede. Bundan sonra başarılamayacak burada hiçbir şey yok, herhangi bir engel kalmamış, engel çünkü hepimizin kafasındaydı. O kafamızdaki engellerin hepsinin yıkıldığını görüyoruz. Yozgat'ın tüm ilçeleriyle birlikte biz bu modeli çalışıyoruz. Her bir ilçemizin kendisine has özelliğini ayağa kaldırmasını, tanımlamasını ve merkezin de ilçeleriyle birlikte büyüyebileceği bir model diye tanımlamıştık. Bunu diğer ilçelerimizde de artarak görmek istiyoruz ve ilçelerine liderlik edecek şekilde merkezden de bu hareketi gördüğümüzde bunun bir sonraki aşaması köylerimizde. Buraların hepsi birer örnektir. Asıl arzu ettiğimiz, tüm ürünlerin köylerimizde artık bir şekilde ekiliyor, biçiliyor, dikiliyor olması lazım. Artık köylerimizin sebzesini, meyvesini, balını, kırmızı ve beyaz etini kendisinin üretmesini, hatta fazlasını üretip ülke ekonomisine de katkı vermesini arzu ediyoruz. Onun da hareketlendiğini görüyoruz. Bizi mutlu eden kısım da bu. İnşallah bunu buradan bütün Türkiye'ye gösterebilirsek güzel de bir çalışmaya ve çalışmanın sonucuna hep birlikte şahitlik etmiş oluruz’’ şeklinde konuştu. (aa) 

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KALKINMA YERELDEN BAŞLADI
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