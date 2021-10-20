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Kalekim'in net karı

Kalekim, bu yılın 9 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 125 artışla 96 milyon TL net kar elde etti.

20 Ekim 2021 Çarşamba 00:29
Kalekim'in net karı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, finansal sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren Kalekim, ortaya koyduğu başarılı performans ile yılın 9 ayında 2020'nin aynı dönemi ile kıyaslandığında net karını yüzde 125 artırdı. Kalekim'in 2020 yılının ilk üç çeyreğinde 42 milyon 601 bin 417 TL olan net karını, bu yılın aynı döneminde 95 milyon 918 bin 5 TL olarak gerçekleşti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Holding Finans Direktörü (CFO) Haluk Alperat, yaşanan tüm zorlu sürece ve maliyet artışlarına rağmen Kalekim'in 2021 yılının ilk yarısındaki başarılı performansını üçüncü çeyrekte de devam ettirdiğini belirtti. (aa)

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