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Kalekim'den yatırım planlaması

YERKÖY ilçesinde de yatırımları bulunan Kale Holding’in Mali İşler Direktörü (CFO) Haluk Alperat, Kale Grubu'nun halka açılacak ilk şirketi olan Kalekim'a ilişkin olarak, ‘’Halk arzdan gelecek gelirin yüzde 60-70’lik kısmını yurt içinde ve yüzde 30-40’lık kısmını da yurt dışında şirketi büyütecek yatırımlar için kullanacağız’’ dedi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:37
Kalekim'den yatırım planlaması

Alperat, Kalekim'in halka arz sürecine ilişkin düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Yapı kimyasalları sektörünün lideri Kalekim'in, Ak Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile halka açıldığını kaydetti. Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu da Kalekim’in yapı kimyasalları sektörüne adını vererek jenerik markasını yarattığının altını çizdi. Karaoğlu, ‘’Kalekim olarak, GfK 2020 Seramik Paneli verilerine göre şu anda seramik uygulamalarında pazar lideriyiz. Üretimimizi ise Balıkesir’de 2 olmak üzere, İstanbul, Yozgat, Isparta, Mersin, Erzurum ve Mardin ve Arnavutluk’un başkenti Tiran’da kurulu 9 fabrikamızda yapıyoruz. Bugün ülkemizde neredeyse her iki yapıdan birinde Kalekim ürünleri kullanılıyor. Bunun yanında uluslararası pazarın da en önemli oyuncularından biriyiz. Küresel bir marka olma yolunda 80 farklı ülkede ürünlerimizi tüketici ve profesyonellerle buluşturuyoruz. Ürünlerimizi de yurt içinde ve yurt dışında yaygın bayi aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyoruz’’ diye konuştu. (aa) 

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Kalekimden Yatırım Planlaması
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