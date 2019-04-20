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Kale’den yeni yatırım

YERKÖY ilçesinde Özel Organize Sanayi Bölgesi içerisinde tesisleri bulunan Kale Grubu yeni tesis ve yatırımlarını üretime açmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kale’den yeni yatırım

YERKÖY ilçesinde Özel Organize Sanayi Bölgesi içerisinde tesisleri bulunan Kale Grubu yeni tesis ve yatırımlarını üretime açmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

20 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Kale’den yeni yatırım

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Kale Seramik Fabrikası’nı gezip, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Vali Kadir Çakır, Kale Grubunun milli ve yerli bir şirket olduğunu söyledi. Vali Çakır, “Kale grubunun Yerköy’de yapmış olduğu yatırımlar bizim için çok önemlidir. Yeni yatırım çalışmalarına devam etmesinden de duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Başta Merhum Hacı İbrahim Bodur olmak üzere, şu an Kale Grubu Başkanı olan Sayın Zeynep Bodur Hanımefendiye, tüm Bodur Ailesi ve şirket yöneticilerine bölgemize yapmış oldukları yatırımlardan dolayı şükranlarımızı sunuyorum” dedi. Daha sonra fabrikayı ve üretim alanlarını gezerek incelemede bulunan Vali Kadir Çakır, Kale Seramik Özel Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ekrem Demirarslan’dan işletme hakkında bilgi aldı. Vali Çakır’a Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da eşlik etti. 
 

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