Kale’den yeni yatırım

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Kale Seramik Fabrikası’nı gezip, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Vali Kadir Çakır, Kale Grubunun milli ve yerli bir şirket olduğunu söyledi. Vali Çakır, “Kale grubunun Yerköy’de yapmış olduğu yatırımlar bizim için çok önemlidir. Yeni yatırım çalışmalarına devam etmesinden de duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Başta Merhum Hacı İbrahim Bodur olmak üzere, şu an Kale Grubu Başkanı olan Sayın Zeynep Bodur Hanımefendiye, tüm Bodur Ailesi ve şirket yöneticilerine bölgemize yapmış oldukları yatırımlardan dolayı şükranlarımızı sunuyorum” dedi. Daha sonra fabrikayı ve üretim alanlarını gezerek incelemede bulunan Vali Kadir Çakır, Kale Seramik Özel Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ekrem Demirarslan’dan işletme hakkında bilgi aldı. Vali Çakır’a Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da eşlik etti.

