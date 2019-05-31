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Kale Grubu yüzde 40 büyüyecek

YERKÖY ilçesinde faaliyetini sürdüren Kale Grubu'na ait Çanakkale Seramik Fabrikası çalışanları, eşleri ve bayileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi, grubun büyüme hedefinin yüzde 40 olarak belirlendiği açıklandı.

Kale Grubu yüzde 40 büyüyecek

YERKÖY ilçesinde faaliyetini sürdüren Kale Grubu'na ait Çanakkale Seramik Fabrikası çalışanları, eşleri ve bayileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi, grubun büyüme hedefinin yüzde 40 olarak belirlendiği açıklandı.

31 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Kale Grubu yüzde 40 büyüyecek

Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, rahmetli babası Hacı İbrahim Bodur’un en sevdiği sofranın, Ramazan sofrası olduğunu belirterek, ‘’Köklerimizden aldığımız güçle, ülke kalkınmasına katkı sağlamaya, ülke aşkıyla, sanayi aşkıyla daha da büyük hedeflerin peşinde koşmaya kararlıyız. Her zaman olduğu gibi elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. Önümüze, her yıl yüzde 40 büyümek gibi iddialı bir hedef koyduk’’ dedi.  Zeynep Bodur Okyay, bu hedefi koyarken aslında, Kaleseramik ve Kalekim başta olmak üzere şirketlerin gücüne olan inançlarını da ortaya koymuş olduklarını kaydetti. Bodur, ‘’Rekabetçi yapınız her türlü takdirin üstünde. Yozgat Yerköy İlçemizde 2007 yılından bu yana, Kaleseramik Özel Organize Sanayi Bölgemiz içinde başarıyla faaliyetlerini sürdüren Kaleseramik ve Kalekim fabrikamız ile  bu fabrikalarımıza lojistik hizmet veren Kalemaden ve Kalenakliyat şirketlerimiz bu seneki hedefleri doğrultusunda başarıyla ilerliyor” diye konuştu. Zeynep Bodur Okyay, Yerköy Kaleseramik Fabrikasının, ülkemizin orta ve doğusunda da kurulu ilk ve tek seramik fabrikası olduğunu da hatırlattı. Okyay, ‘’Fabrikalarımızda üretilen ürünlerimizin yaklaşık 1/3’nü yurtdışına ihraç ederek, Yozgat ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaktadır.  Fabrikalarımızda çalışan personelimizin tümü yöremizden istihdam edilmiş olup, lojistik hizmetler ile beraber yaklaşık 350 kişiye iş ve aş olmuştur. Yozgat’ta olduğu gibi tüm Kalekim fabrikalarının daha büyük hedeflere yürüyeceğine inancım tam. Bu başarı çalışmalarınızın, çabalarınızın sonucudur’’ ifadelerini kullandı.
VALİ ÇAKIR TESİSİ GEZDİ
Yozgat Valisi Kadir Çakır, grubun Yerköy ilçesindeki tesislerini gezip, bilgi aldı. Vali Çakır, daha önce Kale Grubunun Yerköy ilçesinde bulunan fabrikasını gezerek, incelemelerde bulunduğunu hatırlatarak, bir yandan fabrikayı gezerken bir yandan da rahmetli İbrahim Bodur’u fabrika yetkililerinden dinleyip, daha yakından tanıma fırsatı bulduğunun altını çizdi. Vali Çakır, ‘’Bir insan çok çalışkan olabilir, vatansever olabilir, yatırım yapabilir, yatırımlarını ülke geneline yayarak büyüyebilir, bunun yanı sıra gelenek ve göreneklerine bağlı olabilir. Bu özellikler gerçekten çok güzel özellikler ama bu özelliklerin tamamının bir insanda toplanması apayrı bir şeydir. Rahmetli İbrahim Bodur Bey bu vasıflara sahip güzel bir insandı. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. İbrahim beyin mirası sadece bu fabrika değil, kızı Zeynep hanım da bıraktığı güzel bir miras. Fabrikası ile işçileri ile bayileri ile yakından ilgilenen, hemen hemen hepsini isim isim bilen, işini en iyi şekilde takip eden bir hanımefendi. Allah bu tür insanların sayısını artırsın. İbrahim beyi örnek almak lazım... Burada çok güzel bir aile ortamı var. Bunu oluşturmak hiç kolay değil. Ben tekrardan rahmetli İbrahim Bodur beyi rahmetle anıyorum. Onun emaneti olarak gördüğümüz Zeynep hanım ve Osman beyi de canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

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