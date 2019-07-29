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Kale Grubu 62 yaşında

YERKÖY ilçesindeki Özel Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımları bulunan Kale Grubu, 62’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Kale Grubu 62 yaşında

YERKÖY ilçesindeki Özel Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımları bulunan Kale Grubu, 62’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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Kale Grubu 62 yaşında

2016'da hayatını kaybeden Türk sanayisinin duayenlerinden İbrahim Bodur'un, 27 Temmuz 1957'de temellerini attığı Kale Grubu'nun 62. kuruluş yıl dönümü ve ‘Geleneksel Seramik Bayramı’ dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.
Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu'nun 62. kuruluş yıl dönümünün sevincini ve haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.
İbrahim Bodur'dan miras kalan Seramik Bayramı'nı bu sene de kutluyor olmaktan büyük heyecan duyduklarını belirten Okyay,
"İbrahim Bodur ve ona inananların ilk gün attığı sağlam temelin üzerine değerlerimizi koyarak büyümeye, Kale Grubu’nu geleceğe taşımaya devam ediyoruz. 62 yıl önce başladığımız sanayi yolculuğunda katma değerli yeni yatırımlar ile durmadan ilerliyoruz" dedi.
Kale Grubu olarak Anadolu’da özgün bir kalkınma modeli oluşturan güçlü bir geleneğin temsilcileri olduklarını işaret eden Zeynep Bodur Okyay,
"62 yıldır olduğu gibi ülkemize, insanımıza fayda sağlamak için önümüze koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. Daha müreffeh bir ülke için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bugün bir yandan yeni teknolojilere yatırım yaparken, diğer taraftan insanı her zaman merkeze koyuyoruz. ‘Tasarım, teknoloji ve insan’ üçgeninde önemli işler yapıyoruz. Bizi geleceğe taşıyacak anlayışın da bu olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. 

 

Son Güncelleme: 28.07.2019 15:16
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