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Kadınlar organik üretime başladı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde belediye öncülüğün oluşturulan Yöresel Ürünler Üretim Merkezi’nde kadınlar, doğadan topladıkları bitkiler ile organik olarak yetiştirdikleri tarım ürünlerini mamul haline getirip, pazara sunmaya başladı.

13 Eylül 2021 Pazartesi 00:10
Kadınlar organik üretime başladı

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, bugüne kadar genel olarak tarladan pazara kurulan zincir, ‘Yerelden kalkınma modeli’ kapsamında kadınların devreye girmesiyle kırıldı. Doğada yetişen bitkiler ile organik olarak yetiştirdikleri tarım ürünlerini işleyip, pazara sunmaya başladı.
Yozgat’ın Çekerek İlçesinde belediyenin öncülüğünde, atıl kalan eski Buğday Pazarı Binası Yöresel Ürünler Üretim Merkezi haline dönüştürülerek, üretici kadınlara tahsis edildi. Belediyeye ait Tarımsal Üretim alanlarında üretilen ürünlerden ‘Domates ve Biber Salçası, Sos, Süs Kabağı İşlemesi’ ile birlikte yörede yetişen üzümden pekmez, doğada yetişen kuşburnu ve benzeri meyvelerden marmelat, yörede yetiştirilen lavantadan kolonya, sabun, krem üretimine başlandı. Tesisin açılışında konuşan Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ‘’Çekerek Bağlarında yetişen üzüm, tesisimize getirilerek Pekmez, çalma yapılıyor. Bölgemizde yetişen Kuşburnu hanım kardeşlerimiz ve köylülerimizce toplatılarak Marmelat, Lavanta Adasındaki Lavantaların hasatları yapılarak, Destilasyon merkezimizde Yağ elde edilip, üretilen yağdan Kolonya, Sabun, krem ve Lavantadan Süs eşyaları olarak kadınlarımızın el becerileriyle işlenerek, son mamul olarak satışa hazır hale getiriliyor. Üretilen Organik bütün ürünlere alım garantisi veriyor ve tesisimizde hijyenik bir ortamda profesyonel olarak son mamule dönüştürüp, Tarım Kredi Kooperatifine ait Tarım Marketlerin raflarında da satışa sunarak istihdam odaklı şehrimize büyük bir katkı sağlıyoruz. Bundan sonra Çekerekli üretecek, Çekerekli kazanacak’’ dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Çakır, Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, kurum amirleriyle birlikte tesisi gezip, yapılan ürünler hakkında bilgi aldı. Başkan Çakır, ‘’Yerelde Kalkınma Modelinin Mimarı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendinin vizyonel destekleriyle başlattığımız bu projemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. •HABER MERKEZİ• 

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Kadınlar Organik üretime Başladı
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