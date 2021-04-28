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KADIN URETiCiLERE DESTEK

Aydıncık ve Boğazlıyan ilçelerinde faaliyetini sürdüren kadın girişimcilerin oluşturduğu kooperatifler tarafından hazırlanıp, onaylanan projelere yapılacak mali destekle ilgili protokol törenle imzalandı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:47
KADIN URETiCiLERE DESTEK

TİCARET Bakanlığının Destek Programı (KOOP-DES) Projesi kapsamında projeleri mali destek almaya hak kazanan Aydıncık ve Boğazlıyan ilçesinde kadınların oluşturduğu kooperatiflere yapılacak mali destek ile ilgili protokol törenle imzalandı. Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında bir araya gelen Aydıncık ve Boğazlıyan Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi ile Ticaret İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Vali Polat, ‘’Güçlenen kadın aileyi, güçlenen aile de toplumu yüceltecektir’’ diyerek, üretici kadınları tebrik etti. Yozgat Ticaret Müdürü İbrahim Akdaş, ‘’Ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefi çerçevesinde ülke kooperatifçiliğinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kooperatiflerin desteklenmesi programını hayata geçirilmiştir. KOOP-DES çerçevesinde kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere mali destek verilmesine yönelik protokol imzalanmıştır’’ dedi. KOOP-DES kapsamında, ‘Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımlarına-Ortaklarının en az yüzde 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakım evlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına-Ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına-Projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına’ mali destek veriliyor. Proje tutarlarının üst sınırları içerisinde, kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75’i, diğer bölgelerde yüzde 50’si ve kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az yüzde 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde ise yüzde 75’i bakanlık tarafından hibe olarak karşılanıyor. 

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KADIN ÜRETiCiLERE DESTEK
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