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Kabalı’da sorun çözüldü

AK Parti Kadışehri İlçe Başkanı Hakan Özübek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın girişimleri ile Kabalı köylülerinin alacaklarının ödendiğini söyledi.

14 Mayıs 2020 Perşembe 06:52
Kabalı’da sorun çözüldü

KADIŞEHRİ İlçesinin Kabalı Köyünde çiftçilerin bir araya gelip, tarlalarını birleştirerek oluşturduğu meyve bahçesi ile ilgili sorun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından çözüldü. AK Parti Kadışehri İlçe Başkanı Hakan Özübek, çiftçilerin alacaklarının ödendiğini duyurdu. Türkiye’ye örnek gösterilen Kabalı Meyvecilik Projesinde yer alan köylüler ile tesisi kiralayan işletme arasında ödemelerin yapılmaması nedeniyle sorun çıkmıştı. AK Parti Kadışehri İlçe Başkanı Hakan Özübek, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı telefon ile arayarak, konu hakkında bilgilendirdiklerini söyledi. Özübek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın köylüler, köy muhtarı ve işletme temsilcileriyle telefon görüşmesi yaparak, konuyla yakından ilgilendiğine dikkat çekti. İlçe Başkanı Hakan Özübek, ‘’Memleketimizin gururu Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Fuat Oktay beyefendiyle Kabalı Meyve Bahçesi Projesindeki çiftçilerimizin alacakları konusunda yapmış olduğumuz görüşme neticesinde bugün ödemeler yapıldı’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Fuat Oktay. Kabalı. Kadışehri. Meyve Bahçesi. Örnek Proje.
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