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İşyerleri denetlendi

SORGUN İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, iş yeri denetimlerini sürdürüyor.

İşyerleri denetlendi

SORGUN İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, iş yeri denetimlerini sürdürüyor.

04 Ekim 2019 Cuma 00:00
İşyerleri denetlendi

Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Parlak, denetimler kapsamında eylül ayı içerisinde mahallelerde bulunan iş yerleri ve okul kantinlerini denetlediklerini söyledi.  Gıda satışı yapan yerlerin dışında berber ve kuaförlerde de hijyen denetiminde bulunduklarını dile getiren Parlak, "Merkezdeki mahallelerimizin dışında beldelerimizde de bu denetimleri sürdürüyoruz. Buralarda hijyen, temizlik, tarihi geçmiş gıdalar, sigara içilip içilmediği, yasalara uyulup uyulmadığı konularında denetimler yapılıyor" dedi. Parlak, yasayla belirtilmiş şartlara uymayan iş yerlerinin önce uyarıldığını, sonra haklarında yasal işlem yapıldığını sözlerine ekledi.

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