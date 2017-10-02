-İstihdam sağlayacak

Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, Proje başvurularının 20-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildiğini ve toplam 2 bin 509 başvurunun yapıldığını söyledi. Merkezde oldukça yoğun başvuru alındığına değinen Yıldız, 137 kişilik kontenjana 934 başvuru yapıldığını aktardı. Yıldız, Sorgun’da 502, Saraykent’te 67, Akdağmadeni’nde 176, Yerköy’de 160, Şefaatli’de 129, Aydıncık’ta 12, Çekerek’te 43, Kadışehri’nde 59, Sarıkaya’da 190, Çayıralan’da 82, Çandır’da 45, Boğazlıyan’da 87, Yenifakılı’da 23 kişinin başvuru yaptığını kaydetti. Yıldız, kontenjan dağılımının merkez ve ilçelere İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapıldığını belirtti. Buna göre, Yozgat merkezde 137 kişi istihdam edilecek iş için 934 kişi başvuruda bulundu. Sorgun’da 502 kişiden 70’i, Saraykent’te 67 başvurudan 14’ü işe alınacak. Akdağmadeni’nde 176 başvurudan 30’u, Yerköy’de 160 başvurudan 27’si, Şefaatli’de 129 kişiden 10’u, Aydıncık’ta 12 başvurudan 6’sı, Çekerek’te 43 başvurudan 17’si istihdam edilecek. Kadışehri’nde 59 başvurudan 17’si, Sarıkaya’da 190 başvurudan 35’i, Çayıralan’da 82 başvurudan 10’u, Çandır’da 45 başvurudan 6’sı, Boğazlıyan’da 87 başvurudan 18’i, Yenifakılı’da 23 başvurudan 6’sı işe yerleşecek. İşkur Müdürü Yıldız, kura çekiminin Sorgun, Saraykent, Akdağmadeni, Yerköy, Şefaatli, Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde 11 Ekim, Kadışehri, Sarıkaya, Çayıralan, Çandır, Boğazlıyan, Yenifakılı ve merkezde ise 12 Ekim’de gerçekleştirileceğini vurguladı.