iŞSiZ YOZGAT

İŞKUR İl Müdürlüğü Yozgat Valisi Kadir Çakır’a ilimizdeki kayıtlı iş gücü potansiyeli, işsiz sayısı ve kurum faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi. İŞKUR tarafından aktarılan verilere göre, Yozgat’ta kayıtlı iş gücünün 32 bin 950 olduğu aktarılırken 17 bin 993’ünün erkek, 14 bin 957’sinin kadınlardan meydana geldiği bildirildi. Kurumun 2018 verilerine göre, Yozgat’ta kayıtlı işsiz sayısının toplam 19 bin 630 olduğu, erkek işsiz sayısının 8 bin 853, kadın işsiz sayısının 10 bin 777 olduğu ifade edildi. Yüzdelik veriye göre ise, yüzde 54,91 kadın işsiz, yüzde 45,09 erkek işsizimiz mevcut. İşsiz vatandaşların sığındığı liman olan İŞKUR, 2018 yılında toplam 4 bin 828 vatandaşa da ekmek kapısı açtı. İŞKUR, 2018 yılında 110 erkek, 7 kadını kamuya, 3 bin 715 erkek, 996 kadını özel sektör olmak üzere toplam 4 bin 828 vatandaşı işe yerleştirdi. İŞKUR İl Müdürlüğü normal vatandaşlar dışında engelli ve eski hükümlü vatandaşlara da iş olanakları sağladı. Haber: Mustafa TEKER