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İşletmelere mali destek

Yozgat’ta geçtiğimiz yıl içerisinde, İş-Kur tarafından Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 5 bin 661 kişiye, Nakdi Ücret Desteği kapsamında da 4 bin 158 kişiye mali destek verildi.

26 Ocak 2021 Salı 00:56
İşletmelere mali destek

YOZGAT Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen 2021 yılı ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında, istihdam faaliyetleri, Mesleki Eğitim Kursları, Hibe Destekleri konusunda genel değerlendirmelerde bulunuldu. İş-Kur Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, kurul üyelerine yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı. Yıldız, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetini durduran veya en az 3’te 1 oranında azaltan iş yerlerine başvurularına istinaden 2020 yılı Mart-Aralık döneminde kısa çalışma ödeneği uygulandığı hatırlattı. Yıldız, bu kapsamda 5 bin 661 kişiye 31 milyon 912 bin 642 lira ödeme yapıldığını bildirdi. Yıldız, ‘’Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle işsizlik ve kısa çalışma ödeneği hak edemeyen kişilere Kurumumuza, ücretsiz izne ayrılan kişilere ise işveren tarafından SGK sistemine başvurmaları halinde Mart-Aralık döneminde nakdi ücret desteği ödenmiştir. Dönem içerisinde 4 bin 158 kişiye 14 milyon 417 bin 714 lira ödeme yapılmıştır’’ dedi. İş-Kur İl Müdürü Yıldız, kuruma kayıtlı iş gücünün 17 bin 49 erkek, 10 bin 874 kadın olmak üzere 27 bin 923 kişi olduğunu, kayıtlı 13 bin 531işsizden 6 bin 960’ının erkek, 6 bin 571’inin de kadın olduğunu bildirdi. Yıldız, ‘’Yozgat'ta bir ve üzeri işçi çalıştıran 2 bin 776 işyeri bulunuyor. Bunlardan 160'ı kamu, 2 bin 616'sı ise özel sektörden oluşuyor. İş-Kur tarafından geçen yıl 3 bin 199 işyeri ziyaret edildi. Kurum hizmetleri ve istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Açık iş talebinde bulunan 8 bin 799 kişiden 103'ü kamu, 8 bin 696'sı da özel sektörden geldi. Geçen yıl toplam 7 bin 907 kişiyi işe yerleştirdik. İşe yerleştirilenlerin 6 bin 103'ünü erkekler, bin 804'ünü de kadınlar oluşturmaktadır. 7 bin 796 kişi geçen yıl işe yerleştirdik. Bunlardan 65'ini engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır’’ diye konuştu. Yıldız, geçtiğimiz yıl 3 bin 892 kişinin işsizlik ödeneği için başvuruda bulunduğunu, bunlardan bin 292 kişinin ödeneği almaya hak kazandığını ifade etti. Yıldız, yıl içerisinde toplamda 2 bin 820 kişiye 13 milyon 754 bin lira ödeme yapıldığını da sözlerine ekledi.

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İşletmelere Mali Destek
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