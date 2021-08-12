İş-Kur elemanları sahada

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, sahada denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. İŞKUR Denetim Ekibi, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bulunan Derman Anadolu Bakım Merkezi Firmasını ziyaret ederek, devam eden 4 kişilik Hasta ve Yaşlı bakım elemanı mesleğindeki İşbaşı Eğitim Programı hakkında bilgi aldı. Öz Bozkurt Tekstil işbirliğinde düzenlenen ‘Dokuma Konfeksiyon (Makineci)’ mesleğindeki İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursunu da ziyaret eden denetim ekibi, kurs süreciyle ilgili değerlendirmede bulundu. Sesa ve Dönsa Tekstil Firmaları da ziyaret edilerek, devam eden 5 kişilik Makineci ve 50 kişilik Çorap Örme Makinesi Operatörü mesleklerindeki İşbaşı Eğitim Programları denetlendi. İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları, işveren ziyaretlerinde de bulunarak, teşvikler, İşbaşı Eğitim Programları, kurumun diğer hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulunuyor. İŞKUR İl Müdürlüğü ekipleri, hibe desteğinden yararlanan engelli vatandaşları da ziyaret ederek, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları da denetledi.