Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1410.87
ALTIN
485.88
DOLAR
8.6328
STERLİN
11.9802
EURO
10.1445

İş-Kur elemanları sahada

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından açılan kurslar, verilen hibe desteklerle açılan işletmeler yakından izlenmeye devam ediyor.

12 Ağustos 2021 Perşembe 00:34
İş-Kur elemanları sahada

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, sahada denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. İŞKUR Denetim Ekibi, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bulunan Derman Anadolu Bakım Merkezi Firmasını ziyaret ederek, devam eden 4 kişilik Hasta ve Yaşlı bakım elemanı mesleğindeki İşbaşı Eğitim Programı hakkında bilgi aldı. Öz Bozkurt Tekstil işbirliğinde düzenlenen ‘Dokuma Konfeksiyon (Makineci)’ mesleğindeki İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursunu da ziyaret eden denetim ekibi, kurs süreciyle ilgili değerlendirmede bulundu. Sesa ve Dönsa Tekstil Firmaları da ziyaret edilerek, devam eden 5 kişilik Makineci ve 50 kişilik Çorap Örme Makinesi Operatörü mesleklerindeki İşbaşı Eğitim Programları denetlendi. İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları, işveren ziyaretlerinde de bulunarak,  teşvikler, İşbaşı Eğitim Programları, kurumun diğer hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulunuyor. İŞKUR İl Müdürlüğü ekipleri, hibe desteğinden yararlanan engelli vatandaşları da ziyaret ederek, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları da denetledi.

Anahtar Kelimeler:
İş-Kur Elemanları Sahada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tercihlere İş-Kur desteği
Tercihlere İş-Kur desteği
FAZ2 Başvuruları devam ediyor
FAZ2 Başvuruları devam ediyor
OSB’de işveren bilgilendiriliyor
OSB’de işveren bilgilendiriliyor
Faz 2 başvuruları başladı
Faz 2 başvuruları başladı
Muhasebeciler fedakârca çalışıyor
Muhasebeciler fedakârca çalışıyor
Başkandan Esnaf Ziyareti
Başkandan Esnaf Ziyareti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim