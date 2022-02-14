İş dünyası ile istişare toplantısı

Önümüzdeki sürece ilişkin karşılıklı atılacak adımlar ve çalışmaların konuşulduğu iş dünyası zirvesi gerek Kayseri gerek Yozgat’ta geniş yankı uyandırdı. Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonunda düzenlen ‘İş Dünyası ile İstişare Toplantısına” Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Fahrettin Çalışkan, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır, Yozgat Sanayi Ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli ile Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan, Yozgatlılar Derneği Kurucu Onursal Başkanı Mustafa Çağan ve çok sayıda davetli katıldı. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu olarak ‘İş Dünyası ile İstişare Toplantısı’nın Kayseri’de ilkini gerçekleştirdiklerini belirten Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan, “Kayseri ile Yozgat’ı birbirinden ayırmak mümkün değildir. Yıllarca iç içe yaşıyoruz. Ticaret anlamında olsun aile yapıları olsun her zaman aynı. Tek taşla duvar olmaz, bir güllede yaz gelmez. Ben burada Yönetim Kurulu arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum, biz bugün burada bu organizasyonu yapıyorsak, gurur ve mutlulukla önümüzdeki süreçte bunların temellerinin atılacağını düşünerek yapıyoruz. Kayseri’de yaşayan birçok Yozgatlı hemşerimiz burada. Değişik sektörlerin iş adamları burada. Amacımız karşılıklı ticaret köprüsünü oluşturabilmek. Biz istiyoruz ki hemşerilerimizin dertleri ile dertlenmek. Bu anlamda Kayseri’de yatırım yapan Yozgatlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte bunu başarabilmek ve Erciyes Dağımızla Çamlığımızı birleştirmek” dedi. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kurulunu yaptıkları bu ve benzeri çalışmalardan dolayı tebrik eden Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü, “Yozgat ile var olan gönül bağımızı daha da pekiştirmek için buradayız. Bir ve beraber olursak ülkemizin ve şehrimizin ekonomisine katkı sunarız. Bu sene Kayseri’de ki ihracat rakamlarımız 3 milyar 609 milyon dolar civarında. Bunda katkısı olan sadece Kayserili iş insanları değil, Yozgatlı iş insanlarımız Nevşehir, Sivas’ta ki girişimcilerimiz, burada yatırım yapan arkadaşlarımızın cansiperane çalışmasıyla elde edildi. İnşallah 2023 yılında da 5 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Onu da hep birlikte yakalayacağız. Eğer 2023 de 10 büyük ekonomiden birisi olacak isek 3 sektörde kendi kendimize yeten bir ülke olmalıyız. Savunma sanayi, tarımda iyi olmalıyız. İhraç eden ülke konumundan ithal eden ülke durumuna düşmememiz lazım. İyi bir tarım politikasıyla desteklenmeli, üçüncüsü ise sağlık sektörüdür.” Yozgat ile Kayseri arasında herhangi bir ayrı gayrı olmadığının altını çizen Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, “Çok yakınlaşmamıza veya uzaklaşmamıza da gerek yok. Sadece bunu daha fazla nasıl sanayileştiririz, birbirimizden daha fazla nasıl yararlanabiliriz anlamında çalışmamız gerekli. TOBB kapsamında sorumlu olduğum illerden birisi de Yozgat. Boğazlıyan OSB inanılmaz doğru bir proje. Kayseri sanayicileri içinde bence bir fırsat. Hem teşvik bölgesi olarak çok avantajlı konumda, hem de arsa fiyatları anlamında oldukça avantajlı. Bu durum Boğazlıyan’ımıza çok büyük değer katacak. İnanıyorum ki buradan iş adamlarımız oraya gelecektir” şeklinde konuştu.

OSB'Yİ KURDUK

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinin kaderini etkileyecek olan Fuat Oktay OSB’yi kurduklarını kaydeden Coşar, “Çok kısa sürede belirli bir noktaya getirdik. O noktaya değinmeden önce çok önemli olan bir konu var. Biz Boğazlıyan’da organize sanayi bölgesi kurmaya karar verdiğimizde Ticaret Odası Başkanı Öcal Öcalan ile birlikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na bizzat gittik. Buradan şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim. Bizim her zaman en büyük destekçilerimizden birisi oldu. Organize sanayi bölgesini kurarken yine Sanayi Bakanımız Mustafa Varank’a ‘Boğazlıyan benim ilçem. Buradaki OSB’yi ben çok önemsiyorum. Her türlü desteğinizi de bekliyorum’ diyerek bizleri onura etti. Birçok kapının açılmasına da katkısı oldu” diye konuştu.