İKİSİ DE AZALDI

Yurt genelinde ise, ihracat 2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolar, ithalat yüzde 8 artarak 17 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Ekim ayında 1 milyar 385 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 950 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 941 milyon dolar ile İtalya ve 874 milyon dolar ile Irak takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Ekim ayında 1 milyar 787 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 726 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 516 milyon dolar ile Almanya ve 976 milyon dolar ile ABD izledi. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan, Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Yozgat'ta, ihracat yüzde 39,5, ithalat da yüzde 59,6 azaldı. Yozgat' ta; ihracat 2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 39,5 azalarak 697 bin dolar, ithalat yüzde 59,6 azalarak 724 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat' ta ihracat yüzde 45,1, ithalat da yüzde 57,2 azaldı.