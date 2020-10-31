ihracatımız da ithalatımız da arttı

Yurt genelinde ihracat 2020 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 23,0 artarak 20 milyar 837 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Yozgat'ta, ihracat 2020 yılı Eylül ayında, 2019 yılının aynı ayına göre 37,2 azalarak 876 bin dolar, ithalat yüzde 13,5 azalarak 2 milyon 636 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat'ta ihracat yüzde 12,2 artarken, ithalat yüzde 104,5 arttı.