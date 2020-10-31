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ihracatımız da ithalatımız da arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, Yozgat’ta ihracat da ithalat da bir önceki aya göre attı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 00:22
ihracatımız da ithalatımız da arttı

Yurt genelinde ihracat 2020 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 23,0 artarak 20 milyar 837 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Yozgat'ta, ihracat 2020 yılı Eylül ayında, 2019 yılının aynı ayına göre 37,2 azalarak 876 bin  dolar, ithalat yüzde 13,5 azalarak 2 milyon 636 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat'ta ihracat yüzde 12,2 artarken, ithalat yüzde 104,5 arttı.

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Ihracatımız Da Ithalatımız Da Arttı
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