İhracatımız artıyor

Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2020 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 14 milyar 759 milyon dolar, ithalat yüzde 8,8 artarak 19 milyar 207 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 415 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 888 milyon dolar ile İtalya, 869 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 816 milyon dolar ile Irak ve 746 milyon dolar ile ABD takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,1'ini oluşturdu. İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ocak ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 2 milyar 83 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 886 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 349 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 223 milyon dolar ile ABD ve 796 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,2'sini oluşturdu. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden verilen bilgiler değerlendirildi. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Yozgat'ta, ihracat 2020 yılı Ocak ayında, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 111,8 artarak 1 milyon 237 bin dolar, ithalat yüzde 33,4 azalarak 710 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat' ta ihracat yüzde 16 azalırken, ithalat yüzde 71,7 azaldı.

DEĞERLENDİRDİ

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, genel ticaret sistemi kapsamında açıklanan Yozgat’tan yapılan ihracat rakamlarını değerlendirdi. Çelik, Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yapılan ihracatın yüzde 111,8 oranında artmasının sevindirici olduğunu söyledi. Çelik, Aralık 2019’a göre Ocak ayında ihracat rakamlarının düşük olmasının normal olduğuna vurgu yaparak, bundan sonraki süreçte bu artışın artarak devam edeceğine inandığını, bu konuda gerekli adımların atılmaya devam ettiğini kaydetti. Çelik, Yozgat Organize Sanayi Bölgemizdeki işletmelerde çalışanların sayısının yüzde 100 oranında artmasının ihracat rakamlarındaki artışla orantılı olduğuna da dikkat çekti. Çelik, bir yılda hem istihdam hem de ihracat alanında bu artışların Yozgat ekonomisinin hızlı bir şekilde büyümeye geçtiğini verilerle de gösterdiğinin altını çizdi.