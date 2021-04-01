İhracatımız artışını sürdürüyor

Ülke genelinde 2021 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,6 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 9,4 artarak 19 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 1 milyar 498 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 965 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 917 milyon dolar ile ABD, 833 milyon dolar ile İtalya, 755 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,0'ını oluşturdu. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, Yozgat'ta, ihracat 2021 yılı Şubat ayında, 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 145,9 artarak 2 milyon 465 bin dolar, ithalat yüzde 185,2 artarak 1 milyon 888 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat'ta ihracat yüzde 53,7, ithalat yüzde 4,9 arttı. İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Şubat ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 241 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 1 milyar 706 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 701 milyon dolar ile Almanya, 931 milyon dolar ile İtalya,850 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,5'ini oluşturdu.