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Hızlı Destek Programı

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, Covid19 salgınından etkilenen sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin salgın şartlarına rağmen faaliyetlerini sürdürebilmelerini, istihdamlarını salgın başlangıcındaki seviyede koruyabilmelerini sağlamak amacıyla destekleneceklerini söyledi.

07 Mayıs 2021 Cuma 00:49
Hızlı Destek Programı

Işık, ‘’Bu kapsamda Covid19 salgınından etkilenen öncelikli imalat sektörlerindeki Mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar Sermaye Desteği verilecektir. Başvuru kriterlerini sağlayan mikro ve küçük işletmeler, www.kosgeb.gov.tr adresindeki ‘E-Hizmetler’ menüsünden ‘Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu’ alt menüsünü seçerek, en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar online başvuru yapabilecektir’’ dedi.  Işık, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmelerin, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmaları gerektiğini, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu resmi kayıtlarına göre Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Sermaye Desteği başvuru ve uygunluk kriterlerini karşıladığı belirlenen işletmeler için başvuruyu takiben ödeme işlemlerinin başlatılacağını bildirdi. Işık, ‘’Başvuru yapan işletmelerin öncelikle 2020’de 2019’a kıyasla yüzde 25 gelir kaybına uğrama veya nakit akışı bozulma durumuna bakılacaktır. 2020 yılı Ocak ayından Mayıs ayı sonuna, yani ilk normalleşme dönemine kadar geçen zamandaki toplam gelir, 2019’un aynı dönemindeki geliri ile mukayese edilerek her işletmenin gelir kaybı oranı hesaplanacaktır’’ ifadelerini kullandı.

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Hızlı Destek Programı
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