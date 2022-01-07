HIZLI DESTEK PROGRAMI

Toplantıya KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, Sorgun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan ve oda üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Sorgun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, “2 yılı aşkın süredir Ülke olarak ağar bir salgınla uğraşıyoruz. Bir çok üyemiz bu pandemi sürecinde sahada birçok sıkıntı yaşadı. Bizler bu sıkıntıları çözmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sıkıntıları anında TOBB Başkanımıza ileterek ve yaşanan sorunlarla ilgili çözüm yollarının temin ettik. 03 Ocak 2022’de yayımlanan yeni destek paketinin üyelerimize hayırlı olmasını temenni ederim. Bu konuyla ilgi KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi” bilgilendirme toplantısını Odamızın toplantı salonunda gerçekleştirdik. Yapılan toplantıya vermiş olduğu katkılardan dolayı İl Müdürü mustafa Işık’a teşekkür ederim. KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programının amacı hakkında bilgi veren Arslan; ” MKİ’lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır. Destek kapsamında, imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’lere: 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin “12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü”, “Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması” şartı ile; yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecektir. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir. Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması/değiştirilmesi durumunda, şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebilecektir. Programının önceki başvuru dönemlerinden yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa başvuru yapabilecektir. Başvuru şartları ise; destekten yararlanabilecek MKİ’lerin sektörleri; Program Bilgilendirme Sayfasında yayınlanmaktadır. Covid-19 salgınından önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ’ler başvuru yapabilecektir. 2019 yılında asgari 75 bin 000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır” dedi. Destek kapsamında yeni istihdam edilebilecek personelde aranan şartlar ve başvuru yerleri hakkında açıklama yapan Arslan, “Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu olmalıdır. Başvuru döneminin ilan edildiği aydan önceki ayda MKİ’de çalışmıyor olmalıdır. Başvuru döneminin ilan edildiği aydan itibaren son 3 yıl içinde toplam SGK 4A’lı prim günü sayısı 180’den fazla olmamalıdır. 1981 ve sonrası doğumlu olmalıdır. Yabancı uyruklu personel istihdam edilemez. Başvuru yerleri ise, Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. KOSGEB Veri tabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır. Program başvuruları 31 Mart 2022’ye kadar yapılabilecektir. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 25 Mayıs 2022’dir. Geri ödeme: Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile; MKİ’ler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecektir. Son başvuru tarihinin 31 Mart olduğunu vurgulayan Arslan, detaylı bilgi www.kosgeb.gov.tr adresindeki program bilgilendirme sayfasından ve KOSGEB İl Müdürlüklerinden alınabileceğini söyledi. KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık ise desteğin amacı, kapsamı ve başvuru şartları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak üyelerimizle soru cevap şeklinde toplantıya destek verdi.

