Halk Pazarı açıldı

Yozgat’ta eksikliği hissedilen, manav mağaza tarzında hizmet veren Özçaylar Halk Pazarı Çapanoğlu Kent Park karşısında hizmete girdi. Yaklaşık 800 metrekare kapalı alanda hizmet veren mağaza, sadece sebze ve meyve satışı yapıyor. Her türden sebze ve meyvenin bulunduğu mağazada her bütçeye uygun fiyatlarla ürün çeşitliliği de dikkat çekiyor. Yozgat ve ilçelerinde 30 yıldır manav sektöründe hizmet verdiklerini belirten işletme sahiplerinden Murat Çay, “Yozgat’ta eksikliği hissedilen bir sektörde halkımıza hizmet vereceğiz. Kaliteli, doğal, taze sebze ve meyveleri satışa sunuyoruz” diye konuştu.

