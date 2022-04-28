Halk ile iç içe

Haftalık olarak gerçekleştirdiği ziyaretlerinde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelen Codar, sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Düzenli olarak ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirten Codar,” Her daim vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizler için oldukça önemli. Bu kapsamda bizlerde esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların görüş ve isteklerini dinliyoruz. Zorlu kış şartlarından sonra bahar aylarının gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları inşallah esnafımızı rahatlatacaktır” dedi.