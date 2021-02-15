HAKSIZ REKABETi DURDURUN!

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Türkiye ve Yozgat’ta gündeme gelen ulusal marketlerin satış politikaları ile ürün çeşitliklerini belirlemeleri noktasında ciddi sıkıntıların olduğunu hatırlatarak, tüketicileri uyardı, bakanlıkları göreve davet etti. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çelik, ‘’Özellikle kamuoyunda ulusal marketlerin kırtasiye, kozmetik, teknolojik, mobil ve diğer sektör ürünlerine damping yaparak haksız rekabete yol açtıklarını görmekteyiz. Örnek verecek olursak bugün bir zücaciye veya bir kırtasiye düşündüğümüzde ürün çeşitliliği ve personel giderleri maliyetleri arttırdığından ülkemizde bulunan zincir marketlerle rekabet düzeyini çok düşürmektedir. Ulusal marketler bu ürünleri sadece bir çeşit yada iki çeşit bulundurarak ana sektörlerdeki yer ve metrekare ayrımı yapmadan, mağazalara tek ürün getirerek tüketiciyi yanıltma yoluna gittikleri aşikardır. Bu durum Yozgat’ta da üyelerimize ciddi zarar vermektedir’’ dedi. Çelik, aynı zamanda bu şekilde zincir market olarak hizmet veren firmaların toplu alımlarda tedarikçiyi zor durumda bırakarak, ucuz ekonomi satış politikası izlediklerini, birçok ürünün gramaj gösteriminde tüketiciyi yanılttıklarını kaydetti. Çelik, ‘’Örneğin bir kiloluk ürünü bir kiloluk kapta 850 gramlık bir ürün göstererek farklı yollarla tüketicinin zarar uğramasına sebep olmaktadır. Bu tarz hizmet veren ulusal marketlerin satış politikalarının, ürün çeşitliliklerinin ve bu haksız rekabetin biran önce Ticaret Bakanlığı tarafından belli bir düzene sokulup tüketicinin korunması bununla beraber işletmelerin dengeli büyümesi gerekmektedir. Aksi takdirde birçok sektörde hizmet veren yerel firmalarımız Türkiye genelinde ve Yozgat’ta olmak üzere ciddi ekonomik maddi sıkıntılar geçirilecek personel, işçi çıkarılmasına neden olacaktır. Buda toplumsal bir infiale yol açacaktır’’ diye konuştu. Oda Başkanı Çelik, ticaret yaparak ayakta kalmaya çalışan oda üyelerinin zincir marketlerin orantısız gücü altında ezilmemesi için haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtip, tüketicilere de esnafa sahip çıkması çağrısında bulundu. Çelik, ‘’Yozgat halkına ve kamuoyuna şunu belirtmek isteriz ki; yerel esnaf ayakta kalmadığı sürece, yerel işletmelerin ticaretini devam etmediği takdirde Yozgat’ta perakende sektörünün zayıflaması, esnafın kan kaybetmesi kaçınılmaz olacaktır. Yozgat halkından ricamız yerel esnafına sahip çıkmasıdır. Pandemi süreci ile birlikte esnafımız, işletmelerimiz ciddi ekonomik ve maddi sıkıntı içerisindedir. Yozgat halkının, hemşeriliklerimizin yerel esnafa sahip çıkması, koruması gerektiği bir zaman içerisindeyiz’’ ifadelerini kullandı.