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GÜMRÜKSÜZ OLMUYOR!

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgat’ın yıllık ihracatının 200 milyon doların üzerinde olmasına karşın bunun, resmi rakamlara yansımadığını, Gümrük olmaması nedeniyle ihracatın farklı illerden yapıldığını söyledi.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:01
GÜMRÜKSÜZ OLMUYOR!

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgat’ta Gümrük Müdürlüğünün bulunmaması nedeniyle yapılan ihracatın resmi rakamlara yansımadığını, yıllık ihracatın 200 milyon doların üzerinde olduğunu söyledi. Türk Eximbank Kayseri Şubesi Şube Müdürü Salih Keser de, Yozgat’ta ihracat yapan firmalara ulaşmakta zorlandıklarını, resmi rakamlara göre yıllık ihracatın 15 milyon dolar olduğunu bildirdi. Türk Eximbank Kayseri Şubesi Şube Müdürü Salih Keser, Uzman Mehmet Bilekçi ile birlikte Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik’i ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu. Eximbank’ın ülkenin tek resmi ihracat finansman destek kuruluşu olduğunu belirten Şube Müdürü Keser, bağlı illerde bulunan ihracatçıları ziyaret ederek, Eximbank’ın ihracatçı firmaları kısa, orta ve uzun vadeli sigorta ve garanti programları ile nasıl desteklediği konusunda bilgilendirme yaptıklarını bildirdi. Eximbank’ın ihracatçı firmaları kısa, orta ve uzun vadeli sigorta ve garanti programları ile nasıl desteklediği hususlarını anlatmak için Kayseri’ye bağlı olan illeri ziyaret ettiklerini bildiren Keser, Yozgat’ta firmalara ulaşmakta zorluklar çektiklerini söyledi. Yozgat’ta Dış Ticaret Bakanlığı rakamlarına göre yıllık 15 milyon dolarlık bir ihracat hacminin olduğunu belirten Şube Müdürü Keser, 20 İl’de şubesi olan ve önümüzdeki dönemde 5 İl’de daha şube açmayı düşünen Bankalarının ihracatçıya sağladığı kolaylıkları hakkında da bilgi aktardı. Yozgat Ticaret Sanayi Başkanı Sinan Çelik, Yozgat’taki firma profilleri ile ihracat hacmi konularında bilgiler verirken, Yozgat’taki ihracat hacminin gerçekte 200 milyon doların üzerinde olduğunu, ancak firmaların merkezlerinin çoğunluğunun İstanbul’da bulunması nedeniyle resmi rakamlara yansımadığını bildirdi. Çelik, ‘’Yozgat’ta yıllık 200 milyon dolarlık bir ihracat hacmi var ama şirketlerin birçoğunun merkezlerinin İstanbul’da olmasından dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Yozgat’ta Gümrük Müdürlüğü olmamasından dolayı ihracatın büyük bölümü dışarıdan yapılıyor. Bu sıkıntının aşılması için Gümrük Müdürlüğü’nün açılması gerekiyor. Bununla ilgili müracaatımızı yaptık, bu yıl içerisinde bir Müdürlük açılacak. O zaman gerçek rakamlara sağlıklı bir şekilde ulaşmak mümkün olacak. Ciddi bir ekonomik hareketlilik var ama bunların Yozgat’a yansıması biraz süreç alacak’’ ifadelerini kullandı. •IHSAN ÇELİKKAYA•

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GÜMRÜKSÜZ OLMUYOR!
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