Güçlü Market Kentpark'ta

Sahipliğini işadamı Güçlü’nün yaptığı Güçlü Marketleri’nin ikinci şubesi Cumartesi günü saat 13.30’da düzenlenen törenle Kent Park’ta hizmete girdi. Edilen dualar ve kesilen kurbanın ardından marketin açılış kurdelesi kesildi. Açılış programında katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.

Güçlü Market Sahibi Yusuf Güçlü, 1995 yılından bu tarafa gıda sektörünün içerisinde yer aldığını belirterek, toptan gıda sektöründeki varlığını perakende de de sürdürmek için ikinci market şubesini açmış olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

2010 yılından bu tarafa perakende sektöründe yer aldığını hatırlatan Güçlü, yaklaşık iki hafta sonra Şeyh Osman Mahallesi’nde Grosmarket olarak yeni bir hizmet ağı daha geliştireceklerini belirtti.

Güçlü, yaklaşık perakende ve toptan gıda sektöründe 20 kişinin istihdam edildiğini belirterek, Yozgat ekonomik hayatına yeni iş alanları ile katkıda bulunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Güçlü, açılışında kendisini yalnız bırakmayanlara da teşekkür etti.