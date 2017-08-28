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Güçlü Gross dualarla

Yozgat’ta alışveriş sektörüne kısa bir süre önce Güçlü Market’i kazandıran İş adamı Yusuf Güçlü, toptan ve perakende satış yapacak “Güçlü Gross”’un da açılışını yaptı. 

Güçlü Gross dualarla

Yozgat’ta alışveriş sektörüne kısa bir süre önce Güçlü Market’i kazandıran İş adamı Yusuf Güçlü, toptan ve perakende satış yapacak “Güçlü Gross”’un da açılışını yaptı. 

28 Ağustos 2017 Pazartesi 07:00
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Güçlü Gross dualarla

Yozgat’ta Şeyhosman Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi, Irgatoğlu Apartman’nda hizmete giren Güçlü Gross, Cumartesi günü düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, başkan yardımcısı Ahmet Akgün ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Edilen duaların ardından, kurban kesildi. Açılış kurdelesini kesen Belediye Başkanı Kazım Arslan, alışveriş sektörüne Güçlü Gross ismi ile yeni bir ismi daha kazandıran işadamı Yusuf Güçlü’ye hayırlı olması temennisinde bulundu. 
Açılışın yapıldığı bölgede önemli düzenlemeler yaptıklarını da söyleyen Arslan, yeni iş yerleri, yol ve çevre düzenlemesi ile merkezin yoğunluğunu atacak önemli bir yerleşim yerini de Yozgat’a kazandırmış olacaklarını söyledi. 
İş adamı Yusuf Güçlü de, bu önemli günde yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti. 
Güçlü, 1995 yılından bu tarafa gıda sektörünün içerisinde yer aldığını belirterek, toptan gıda sektöründeki varlığını perakende de de sürdürmek için kısa bir süre önce açılan ikinci market şubesinin ardından Güçlü Gross ile hem perakende hem de toptan satış yapacaklarını söyledi. 
Güçlü, yaklaşık perakende ve toptan gıda sektöründe 30 kişinin istihdam edildiğini belirterek, Yozgat ekonomik hayatına yeni iş alanları ile katkıda bulunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti. 
Açılış sonrası halk oyunları ekibinin gösterisi davetliler tarafından ilgiyle izlenirken, katılımcılara açılış boyunca ikramlarda bulunuldu.

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