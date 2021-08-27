Göz Dolduran Çalışma

Kurumda görevli personel hibe desteğinden yararlanan engelli vatandaşları ziyaret ederek proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları denetliyor. Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan Akkon Konfeksiyon işbirliğinde düzenlenen ‘Dokuma Konfeksiyon Makineci’ Megip (Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü) Kursunu ziyaret eden personel, kurs süreci hakkında bilgi aldı, Yunus Market ile 4, Çözüm Koleji ile 18 kişilik İşbaşı Eğitim Programı ile toplamda 22 kişi işe başlatıldı. Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, işgücü piyasasının tüm taraflarına hizmetlerimizi aksattırmadan devam ettirdiklerini söyledi. Yıldız, ‘’Bu amaçla düzenlediğimiz İşbaşı Eğitim Programlarının ve Mesleki Eğitim Kurslarımızın açılmaya devam ediyoruz. İşbaşı eğitim programı ile kursiyerlerimiz hem bir meslek öğreniyor hem de bu mesleği işbaşında uygulayarak nitelikli personel haline geliyor’’ dedi. Yıldız, kurs ve programlarından yararlanan Megip ve İşbaşı Eğitim Programı kursiyerlerine ise 108 lira günlük cep harçlığı verildiğini, Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası Meslek Hastalığı sigorta primlerini de İŞKUR olarak karşıladıklarını sözlerine ekledi.