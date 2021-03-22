GiZLENMEYi TERCiH ETTiLER!

YOZGAT Defterdarlığı, il genelinde en yüksek vergi ödeyen kurumlar ile vergi mükelleflerini açıkladı. En yüksek vergi ödeyen 100 kurumdan 10’u isminin açıklanmasını istemedi, 8 mükellef ise borç miktarı ödemesi yapmadığı için, listede isimleri yer almadı. En yüksek vergi beyanında bulunan 100 mükelleften ise 31’i isminin listede yer almasını istemezken, 5 mükellef de borç miktarını ödememesi nedeniyle listede yer almadı. En fazla vergi ödeyen kurumlardan 27’si Yozgat Vergi Dairesi mükellefi olurken, listeye giren 16 mükellef ile Sorgun ikinci, 13 mükellefle Boğazlıyan üçüncü, 11 mükellefle Yerköy dördüncü sırada yer aldı. Akdağmadeni ilçesinden 7, Sarıkaya’dan 4, Çandır’dan 2, Yenifakılı’dan da bir kurum ilk 100 mükellef arasına girdi. Kurumlar Vergisinde ilk sırayı Yusuf Bektaş Gıda alırken, Coşkunlar Taşıt Muayene, Altınsoy Motorlu Araçlar, HSC Turizm İnşaat ilk 10 arasında yer aldı. Yozgat merkezde faaliyet gösteren Köksallar Mobilya, Koç Emek İnşaat, Çiftlik Tavukçuluk, Bozkurt Gıda, Koç Hazır Beton firmaları ise en fazla vergi ödeyen ilk 100 firma arasına girdi. Yozgat il genelinde en fazla vergi ödeyen 100 mükelleften 23’ü Yozgat Vergi Dairesine kayıtlı bulunuyor. Sorgun’dan 11, Sarıkaya’dan 10 mükellef ilk 100 arasında yer aldı. Yerköy’den 7, Akdağmadeni ilçesinden 5, Boğazlıyan’dan 4, Şefaatli’den ise 3 mükellef en fazla beyanda bulunan 100 mükellef arasına girdi.

GELENEĞİ BOZMADI: Yozgat’ın tanınmış iş insanlarından Yusuf Bektaş’ın kurucusu olduğu Yusuf Bektaş Gıda Şirketi, önceki yıllardaki geleneğini bozmadı, vergi rekortmenleri arasında ilk 10 içerisinde yer aldı.