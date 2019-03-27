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Girişimciliği anlattı

BOZOK Üniversitesi’nden Doç. Dr. Orhan Hazar, ‘Katma Değerli Ürün Girişimciliği’ konusunda, BEYDER tarafından düzenlenen konferans etkinliğine katılanları bilgilendirdi.

Girişimciliği anlattı

BOZOK Üniversitesi’nden Doç. Dr. Orhan Hazar, ‘Katma Değerli Ürün Girişimciliği’ konusunda, BEYDER tarafından düzenlenen konferans etkinliğine katılanları bilgilendirdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Girişimciliği anlattı

Hazar, gençlerin girişimci kültürüne sahip olması gerektiğini, buna sahip olmak için her türlü desteği vereceklerini, vermeye devam ettiklerini söyledi. Bozok Üniversitesi bünyesindeki Teknopark’ta mekan, çalışma ortamı, internet, bilimsel destek verdiklerini aktaran Hazar, ancak yeterli talebin olmamasından yakındı. Hazar, gençlerin geleceği okumak buna göre kendini hazırlaması gerektiğini bunun için dünyadan örnekler verdi. Google Apple Amazon gibi dünya ölçekli firmaların araba garajlarında kurulduğuna vurgu yapan Orhan Hazar, bunun için geç olmadığını, yeter ki azmin ve gerekli cesaretin olması gerektiğinin altını çizdi. Doç. Dr. Orhan Hazer’e günün anısına ve Yozgat eğitimine katkılarından dolayı teşekkür plaketi Dernek Başkanı Aydoğan Bilir tarafından takdim edildi. 

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