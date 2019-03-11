Girişimciler başkanlarını seçti

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası binasında gerçekleşen seçimlerde, Gülhan Karaca, Zahide Şahingöz, İlknur Ersöz, Hatice Yorulmaz, Nimet Türker, Hatice Sarı Öcal, Fatma Güler, Hacer Sancaktar, Özge Altun, Ayça Dokuzboy, Esra Göçümlü, Saniye Akça Çelik, Feyza Altan, Jale Güzar, Mehtap Yazgan, Derya Açıkgöz ve Pınar Serdar Dinçer oy kullandı. Seçim Sonrası Gülhan Karaca, TOBB Yozgat Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı olarak seçildi. TOBB Yozgat Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığı için ise 15 genç girişimci oy kullandı. Seçimler sonunda Erdal Bilge Sadef TOBB Yozgat Genç Girişimciler Kurulu Başkanı olarak oldu. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, “Yapılan seçimler Odamız ve şehrimiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Seçilen Başkanlarımız bundan sonraki süreçte il genelini kapsayacak şekilde projeler üretecek ve faaliyetler yürütecektir” diyerek yeni icra kurulu Başkanlarını ve kurul üyelerini tebrik etti.