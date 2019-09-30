GiLABURU HASADI BAŞLADI

Bölgede yıllık 20 ton civarında toplanan gilaburu meyvesinin ekonomiye kazandırılması amacıyla önce Çandır ilçesinde, şimdide Çayıralan’da çalışma başlatıldı. Çandır, Çayıralan ve Boğazlıyan ilçelerinde su kenarlarında kendiliğinden yetişen gilaburu bitkisinin olgunlaşan meyveleri toplandıktan sonra salamura yapılıp saklanırken, kış aylarında ise meyve suyu olarak tüketiliyor. Böbrek hastalıklarının tedavisinde ve böbrek taşının düşürülmesinde kullanılan gilaburunun ekonomiye kazandırılması için bir adımda Çayıralan Belediyesi’nden geldi. Çandır ile birlikte Çayıralan ve Boğazlıyan ilçeleriyle Kayseri'nin bazı ilçelerinde yetişmekte olan gilaburunun meyve suyu olarak seri üretim yapılması amacıyla 1994 yılında Çandır Belediyesi öncülüğünde bir çalışma yapıldı. Ancak kaynak bulunamadı, proje hayata geçirilemedi. Gilaburunun ekonomiye kazandırılması amacıyla Çandır ilçesinde tesis kurulmasına yönelik işadamları ve yatırımcılarla görüşmeler yapıldı, ancak bir sonuç yine çıkmadı. Çayıralan Belediyesi bünyesinde kurulan Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi, bölgedeki gilaburu meyvesini toplayıp, salamura yapmak üzere çalışma başlattı.