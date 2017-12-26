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Genç esnaftan çağrı

YOZGAT’ta giyim sektörüne getirdiği yeni anlayış ve konsept ile dikkat çeken Kafes Giyim sahibi Hadi Koçak, yeni iş yerini hizmete açarken, esnaf temsilciliğine aday olan isimlere de, ‘esnaf sahipsiz, kış ortasında iş yerinden çıkartılıyoruz, bize sahip çıkın’ diye, çağrıda bulundu.

Genç esnaftan çağrı

YOZGAT’ta giyim sektörüne getirdiği yeni anlayış ve konsept ile dikkat çeken Kafes Giyim sahibi Hadi Koçak, yeni iş yerini hizmete açarken, esnaf temsilciliğine aday olan isimlere de, ‘esnaf sahipsiz, kış ortasında iş yerinden çıkartılıyoruz, bize sahip çıkın’ diye, çağrıda bulundu.

26 Aralık 2017 Salı 07:00
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Genç esnaftan çağrı

Yozgat’ta Vali Konağı karşısında hizmete giren genç giyim mağazası Kafes Giyim sahibi Hadi Koçak, Yozgat’ta dükkan fiyatlarının orantısız artış gösterdiğini, bunu yanı sıra esnafın beklemediği anda dükkanından çıkarılabildiğini söyledi. Koçak, “Kış gününde dükkanınızdan çıkarılabiliyorsunuz. Bu durumu yaşayan birisiyim. Yeni işimi kurdum ama yaşadığım sıkıntı ve zorluklar ortada. Küçük esnafın sahibi yok” dedi.
Koçak, Yozgat’ın göç veren bir il olmasına karşın, küçük esnafların Yozgat’ta ticari faaliyet sürdürerek, şehri ayakta tutmaya ve evine ekmek götürmeye çalıştığına dikkat çekti. Koçak, “Esnafı temsil eden makamlara aday olanlar bu gerçekleri göz ardı etmesinler. Küçük esnafı düşünecek proje ve sorumlulukla koltuğa aday olsunlar” uyarısını yaptı.
Farklı dizaynı ve konseptiyle, kendi çaba ve imkanlarıyla yeni iş yerini hizmete açan Hadi Koçak, “Kış günü dükkanından çıkarılan, yüksek kira gelirlerini ödeyemeyen ve iflas edip Yozgat’tan göçen esnaf kardeşlerimiz var. Artık onları da birileri düşünsün. Ben zoru başararak ekmek teknemi ayakta tuttum ama tutamayanlar da var” diye konuştu.
Hadi Koçak, Yozgat’ta kontrolsüz şekilde artan iş yeri fiyatları ve esnafa ciddi külfet oluşturan diğer hususlar için meslek odalarını çalışma yapmaya davet etti.

Son Güncelleme: 26.12.2017 09:39
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