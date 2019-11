GARANTİLİ ÜRETİM

-SINIR ötesinde görev yapan kahraman Türk silahlı kuvvetlerimizin kurşun geçirmez kaskları, Çelik yelek ve kalkanları, teknik tekstilleri, silahların üzerindeki optik sistemler ile rasyon gıda paketleri Yozgat’ta üretiliyor.

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız ile birlikte, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelere yönelik ziyaretlerini sürdürdü. Çelik ve Yıldız, bir Yozgat firması olan Uyar Holding tarafından 2004 yılında Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerine başlayan, savunma sanayisine yaptığı üretimle tanınan Garanti Kompozit Teknolojileri Fabrikası ile birlikte aynı grup bünyesinde işletmeye açılan tesisleri gezip bilgi aldı.

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız ile birlikte, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelere yönelik ziyaretlerini sürdürdü. Çelik ve Yıldız, bir taraftan Yozgat’a daha fazla yatırımcı çekebilmeye yönelik çalışmalar yapan, diğer taraftan da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mevcut işletmelerin istihdamlarını artırmalarına yönelik çalışmalar yürütüyor. Çelik ve Yıldız, bir Yozgat firması olan Uyar Holding tarafından 2004 yılında Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerine başlayan, savunma sanayisine yaptığı üretimle tanınan Garanti Kompozit Teknolojileri Fabrikası ile birlikte aynı grup bünyesinde işletmeye açılan tesisleri gezip bilgi aldı. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgat’ın ilk önemli yatırımlarından olan, savunma sanayiye yaptığı katkılarla tanınan Garanti Kompozit Teknolojileri firmasının, her geçen gün ürün çeşitliliğini artırıp, istihdama yönelik yeni adamlar atmaya devam ettiğini bildirdi. Çelik, 2004 yılında kurulan, 25 bin metre kare alan üzerinde faaliyet gösteren firmanın, Organize Sanayi Bölgesi içerisinde toplamda 60 bin metrekare alana sahip iki yeni fabrikayı satın alarak, üretim alanını genişlettiğini, istihdam edilen çalışanların yüzde 50’den fazlasının bu gruba ait işletmelerin bünyesinde bulunduğunu bildirdi.



YOZGAT İÇİN ÖNEMLİ

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, hem Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde hem de Yozgat’ın farklı bölgelerinde bulunan yatırımları ziyaret ettiklerini, bunun dışında Yozgat dışındaki işadamları ile görüşüp, yeni yatırımların Yozgat’ta kurulması noktasında önemli mesafeler almaya başladıklarını bildirdi. Çelik, Garanti Kompozit Teknolojileri Fabrikasının yerli ve milli bir şirket olduğunu da hatırlatarak, ‘’Savunma sanayimizin önde gelen bu kuruluşu, yaptığı sanayi teknoloji ürünleri ile güvenlik birimlerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Her geçen gün kendi alanında ürün çeşitliliğini artırıp, yeni yatırımlara yönelik hazırlıkları bulunan Uyar Holding’in Yozgat ekonomisine katkıları da büyüktür. İleri teknoloji, nitelikli ürünlerin üretimini yapan ve bu alanda dünya pazarı ile rekabet eden Garanti Kompozit, Türk Savunma sanayinin bel kemiğini oluşturmaktadır’’ dedi.

Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, Garanti Kompozit Teknolojileri firmasının savunma sanayine çalıştığını, askerimize, polisimize yardımcı ekipmanlar, yüksek teknoloji giysiler ürettiğini de hatırlattı.



YOZGAT’TA KURULDU

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimini sürdüren 3 ayrı fabrikası bulunan Uyar Holding, 1978 yılında Yozgat’ta kuruldu. Uyar Holding, günümüzde 9 farklı sektörde, 9 şirket, 8 fabrika ve 2 bini aşkın çalışanı ile faaliyet gösteriyor. Yüzde 100 Türk sermayesi ile yatırımlarına devam eden Uyar Holding, Savunma sanayi başta olmak üzere, butik ve lüks oteller zinciri, dekorasyon, teknik tekstil, ambalaj, gıda sektörleri ve dağıtım kanalında bilgi birikimini yoğunlaştırdı. Faaliyette bulunduğu her sektörde müşteri ve çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutan Uyar Holding, özellikle savunma sanayi sektöründe yaptığı milli yatırımlar ile Türkiye’nin dışa bağımlılığı en aza indirmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda Türkiye’de balistik alanda ilk akredite laboratuvara sahip olan Uyar Holding, yüksek teknolojik malzemelerden askeri, profesyonel ve sivil kullanım için çeşitli koruyucu balistik kompozit ürünler, performans arttırıcı giyim eşyaları, teçhizat üretimini Yozgat’taki tesislerinde yapıyor. Teknik tekstil konusunda ileri teknolojileri resmi ve sivil kullanıcılara en üst kalite de sunuyor. Dünyada balistik ve tekstilde ulaşıldığı noktada, işlevselliğin estetikle birlikte iç içe işlenmesi ve yoğun Ar-Ge çalışmaları ile savunma sanayine öncülük eden Uyar Holding bünyesinde yer alan Transvaro şirketi yerli ve milli elektro-optik ürünler üretiyor.Yapılan üretimlerin kalite, kontrol ve son ürün testleri tam donanımlı Akredite laboratuvarında yapılıyor.

GIDADA DA ÖNCÜ

Gıda üretiminde entegre bir üretim tesisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Uyar Holding, dünya standartlarındaki üretim tesislerinde, yenilikçi teknolojik yatırımları, tecrübeli ve dinamik Ar-Ge uzmanları ile buzdolabı gerektirmeden ortam koşullarında uzun süre dayanabilen hazır yemekler, konserve ürünler ile askeri, endüstriyel ve perakende tüketimine yönelik gıda çözümleri sunuyor. Unlu mamullerde, ekmek üretimini kendi bünyesinde özel taş fırınlar ile gerçekleştirerek, sandviçleri ve ekmek çeşitlerindeki farkını her zaman ortaya koyan Uyar Holding, hazır yemek, konserve ve unlu mamullerdeki ürün grupları haricinde endüstriyel toz ürün grupları ile de katering ve horeka sektöründe önemli bir üretici olarak yerini koruyor.