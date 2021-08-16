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Garantili iş eğitimi

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından iş garantili iş eğitimi faaliyetleri devam ediyor. İşletmelerde açılan kurslara katılanlar, eğitim aldıkları işletmelerde eğitim sonrasında işbaşı yapıyor.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 00:52
Garantili iş eğitimi

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Taner Yıldız, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren İş Geliştirme Merkezi firması arasında imzalanan İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi ile toplamda 76 kişinin çeşitli mesleklerde istihdam edileceğini açıkladı. Yıldız, 58 kişi Bahçe Bakım Elemanı, 18 kişi Büro Memuru mesleklerinde İşbaşı Eğitim Programına katılanların 3 ay boyunca firma bünyesinde çalışarak hem meslek öğreneceklerini hem de bu süre içerisinde asgari ücret maaş alacaklarını bildirdi. 
Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, İşbaşı eğitim programlarının, kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim, tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlar olduğunu söyledi. Yıldız, programa katılmak isteyenlerin işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi kurumdan kendilerine işyeri bulunmasını da talep edebildiklerini aktardı. Yıldız, işverenlerin de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabileceklerini, kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebileceklerinin altını çizdi.  Yıldız, İşbaşı Eğitim Programının günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere haftada 6 gün, 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlendiğini bildirdi. Yıldız, işbaşı eğitim programının bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri, mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulandığını aktardı. Yıldız, siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı, kodlama gibi çağımızın, geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebildiğini bildirdi. 
İŞKUR İl Müdürü Yıldız, ‘’İşbaşı eğitim programına katılanlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden, iş arayan statüsündekiler için günlük 108,68lira, öğrenciler için 81,51lira, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34lira zaruri gider ödemesi yapılmaktadır. 
İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan, akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 110 lira zaruri gider ödemesi yapıyoruz. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 115 lira, imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira ödeme yapılmaktadır. Genel sağlık sigortası primi, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi kurumumuz tarafından işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır. İşbaşı eğitim programı katılımcılarına program sonunda, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösteren İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilmektedir’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Garantili Iş Eğitimi
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