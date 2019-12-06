FUARA DAMGA VURDUK

Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Başkanı hemşehrimiz Abdülkadir Akgün katılarak, konuşma yaptı. Aydıncık ve Çekerek ilçesinde bulunan Girişimci Kadınlar kooperatifi üyeleri de stant açtı. Fuarda, Rusya, Brezilya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya'dan kooperatif birlikleri de yer aldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Başkanı Abdülkadir Akgün, 2003'ten itibaren taleplerini hükümete ilettiklerini belirterek, ayakları yere basan bütün taleplerinin karşılık bulduğunu söyledi. Söz konusu yıllarda TESKOMB'un Türkiye'nin en zayıf kooperatiflerinden olduğunu anımsatan Akgün, birliğin bugün en güçlü kooperatifler arasında yer aldığını aktardı. Akgün, kooperatifçiliğin Türkiye için önemli olduğuna işaret ederek, bu alana önem verilmesini istedi. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fuardaki stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. Fuarda stant açan Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde bulunan Girişimci Kadınlar, yarı değerli taşlardan yapılan takılar ile birlikte yöresel ürünler, Kuşburnu Marmelatı, Üzüm Pekmezi, Domates Salçası, Lavanta Kremi, Lavanta Sabunu gibi ürünlerde sergilendi.

